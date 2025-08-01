ЗСУ мають значний успіх у східній частині Запорізької області, - ISW

Українські військові мали успіх у просуванні у східній частині Запорізької області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, геолокаційні кадри, опубліковані 31 липня, свідчать, що Сили Оборони нещодавно також відновили контроль над Темирівкою, що на північний схід від Гуляйполя.

Окрім цього кілька просувань українського війська зафіксовано на Лиманському напрямку, а саме на південь від Діброви - східніше Лимана.

Також ЗСУ нещодавно просунулись у напрямку Великомихайлівки. Відомо, що вони відновили контроль над Маліївкою, що на південний схід від Великомихайлівки.

Ситуація у Запорізькій області

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що віддав розпорядження посилити оборону біля населеного пункту Кам’янське у Запорізькій області після активізації росіян.

Також РБК-Україна писало про те, що бійці 210-го окремого штурмового полку Збройних сил України повідомили про успішне просування у Запорізькій області.

А ось начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих розповів, що наступ росіян відчувається на всій лінії бойового зіткнення". Зокрема, нещодавно на Оріхівському напрямку ворог пішов механізованим штурмом.