РФ активізувалась біля Запоріжжя. Сирський віддав розпорядження посилити оборону

Російська армія активізувалась біля населеного пункту Кам’янське, у Запорізькій області. Там необхідно посилити оборону українських військових.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його даними, бойових зіткнень на даному напрямку порівняно менше, ніж на інших ділянках. Однак противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське. Зокрема, активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи.

У зв’язку з активізацією ворога було видано розпорядження щодо ведення бойових дій, та забезпечення наявних потреб.

"Плани російських окупантів нам відомі. З нашого боку вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя", - повідомив Сирський.

Ситуація у Запорізькій області

Днями ми писали, що підрозділи 210-го окремого штурмового полку Збройних сил України повідомили про успішне просування у Запорізькій області.

Окрім цього, начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих розповів, що наступ росіян відчувається на всій лінії бойового зіткнення". Зокрема, нещодавно на Оріхівському напрямку ворог пішов механізованим штурмом.