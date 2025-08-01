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ВСУ имеют значительный успех в восточной части Запорожской области, - ISW

Пятница 01 августа 2025 08:06
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ВСУ имеют значительный успех в восточной части Запорожской области, - ISW Иллюстративное фото: ВСУ имеют значительный успех в восточной части Запорожской области (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные имели успех в продвижении в восточной части Запорожской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, геолокационные кадры, опубликованные 31 июля, свидетельствуют, что Силы обороны недавно также восстановили контроль над Темировкой, что к северо-востоку от Гуляйполя.

Кроме этого несколько продвижений украинской армии зафиксировано на Лиманском направлении, а именно к югу от Дибровы - восточнее Лимана.

Также ВСУ недавно продвинулись в направлении Великомихайловки. Известно, что они восстановили контроль над Малиевкой, что к юго-востоку от Великомихайловки.

Ситуация в Запорожской области

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что отдал распоряжение усилить оборону возле населенного пункта Каменское в Запорожской области после активизации россиян.

Также РБК-Украина писало, что бойцы 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины сообщили об успешном продвижении в Запорожской области.

А вот начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых рассказал, что наступление россиян "чувствуется на всей линии боевого соприкосновения". В частности, недавно на Ореховском направлении враг пошел механизированным штурмом.

А вот президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты значительно отстали от планов наступления, которые имели на лето этого года.

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