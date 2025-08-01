ВСУ имеют значительный успех в восточной части Запорожской области, - ISW
Украинские военные имели успех в продвижении в восточной части Запорожской области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По данным ISW, геолокационные кадры, опубликованные 31 июля, свидетельствуют, что Силы обороны недавно также восстановили контроль над Темировкой, что к северо-востоку от Гуляйполя.
Кроме этого несколько продвижений украинской армии зафиксировано на Лиманском направлении, а именно к югу от Дибровы - восточнее Лимана.
Также ВСУ недавно продвинулись в направлении Великомихайловки. Известно, что они восстановили контроль над Малиевкой, что к юго-востоку от Великомихайловки.
Ситуация в Запорожской области
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что отдал распоряжение усилить оборону возле населенного пункта Каменское в Запорожской области после активизации россиян.
Также РБК-Украина писало, что бойцы 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины сообщили об успешном продвижении в Запорожской области.
А вот начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых рассказал, что наступление россиян "чувствуется на всей линии боевого соприкосновения". В частности, недавно на Ореховском направлении враг пошел механизированным штурмом.
А вот президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты значительно отстали от планов наступления, которые имели на лето этого года.