ВСУ имеют значительный успех в восточной части Запорожской области, - ISW

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, геолокационные кадры, опубликованные 31 июля, свидетельствуют, что Силы обороны недавно также восстановили контроль над Темировкой, что к северо-востоку от Гуляйполя.

Кроме этого несколько продвижений украинской армии зафиксировано на Лиманском направлении, а именно к югу от Дибровы - восточнее Лимана.

Также ВСУ недавно продвинулись в направлении Великомихайловки. Известно, что они восстановили контроль над Малиевкой, что к юго-востоку от Великомихайловки.

Ситуация в Запорожской области

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что отдал распоряжение усилить оборону возле населенного пункта Каменское в Запорожской области после активизации россиян.

Также РБК-Украина писало, что бойцы 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины сообщили об успешном продвижении в Запорожской области.

А вот начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых рассказал, что наступление россиян "чувствуется на всей линии боевого соприкосновения". В частности, недавно на Ореховском направлении враг пошел механизированным штурмом.