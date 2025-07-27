Ідеальна штурмова операція: ЗСУ вибили росіян та просунулися на Запоріжжі
ЗСУ успішно вибили російські війська на Запоріжчині. Військові просунулися вперед.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 210 Окремий Штурмовий Полк.
Підрозділи 210-го окремого штурмового полку Збройних сил України повідомили про успішне просування на Запоріжчині.
Як зазначається, перший штурмовий батальйон зміг вибити російські війська з укріплених позицій, які тривалий час не могли захопити інші підрозділи.
"Такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків", – йдеться у заяві полку.
Українським військовим вдалося не лише звільнити частину території, а й уникнути втрат серед особового складу.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 153 бойові зіткнення.
Російські війська продовжують активні бойові дії на низці напрямків, застосовуючи авіацію, ракети та дрони-камікадзе.
Авіаудари зафіксовано по районах населених пунктів Білогір’я, Оріхів, Щербаки (Запорізька область), а також Одрадокам’янка (Херсонська область).
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