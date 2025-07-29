ЗСУ зірвали штурм РФ на Запоріжжі: ворог втратив значні сили за кілька годин

Нещодавно російська армія намагалась штурмувати Оріхівській напрямок, що у Запорізькій області. Однак задум окупантів не вдався.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі наступ росіян відчувається на всій лінії бойового зіткнення". Зокрема, нещодавно на Оріхівському напрямку ворог пішов механізованим штурмом.

"Спочатку ворог почав тиснути на наших сусідів й нещодавно теж пішов механізованим штурмом на позиції 118-ї окремої механізованої бригади з метою прориву й для того, щоб зайти в населений пункт Мала Токмачка", - розповів Пелих.

Однак задум росіян провалився завдяки роботі аеророзвідки, яка помітила заздалегідь цей наступ й далі у взаємодії всіх підрозділів ворог був знищений.

Він зазначив, що зараз окупанти оговтуються після розгромного наступу.

"Адже це не жарти, що протягом декількох годин вони втратили дуже значну силу…Зараз ворог діє лише виключно в темну або сіру пору доби", - сказав Пелих.

Ситуація у Запорізькій області

Раніше у ЗМІ поширилась інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін дав президенту США Дональду Трампу зрозуміти, що найближчі кілька місяців планує наступати на сході України.

А ось президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти значно відстали від планів наступу, які мали на літо цього року.

Днями ми писали, що підрозділи 210-го окремого штурмового полку Збройних сил України повідомили про успішне просування у Запорізькій області.