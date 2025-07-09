Зростання цін в Україні призупинилося. Але це статистичний ефект

Річна інфляція в Україні в червні 2025 року знизилася вперше за останній рік. Причиною став ефект порівняння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, споживчі ціни в Україні в червні зросли на 0,8%.



Річна інфляція сповільнилася до 14,3%, порівняно з 15,9% у травні.



Уповільнення інфляції відбулося через те, що в червні в червні минулого року тарифи на електроенергію різко підвищили, а цього року - ні.

Ціни на товари та послуги

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 23,2%. Найбільше подорожчали яйця - на 59,2%, фрукти - на 51,7%, соняшникова олія - на 33,6% і вершкове масло - 28,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 18,3%, на одяг і взуття знизилися на 4,5%.



Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 2,4%.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку зросли на 2,5%, охорона здоров'я подорожчала на 13,0%, ціни на транспорт зросли на 6,2% (зокрема, пальне подорожчало на 3,1%), на зв'язок - на 17,3%, на відпочинок і культуру - на 1,4%, освіта подорожчала на 12,1%, ресторани й готелі - на 15,7%, різні товари та послуги - на 11,8%.



Прогноз щодо інфляції

НБУ у квітні погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні 2025 року до 8,7%. За прогнозом НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг.

Крім того, як зазначили в НБУ, значний позитивний статистичний ефект матиме й минулорічна вища база порівняння, зокрема, через одноразове підвищення тарифів на електроенергію в червні 2024 року.