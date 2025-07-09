ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рост цен в Украине приостановился. Но это статистический эффект

Украина, Среда 09 июля 2025 15:30
UA EN RU
Рост цен в Украине приостановился. Но это статистический эффект Фото: инфляция в июне 2025 года замедлилась до 14,3% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Годовая инфляция в Украине в июне 2025 года снизилась впервые за последний год. Причиной стал эффект сравнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, потребительские цены в Украине в июне выросли на 0,8%.
Рост цен в Украине приостановился. Но это статистический эффект

Годовая инфляция замедлилась до 14,3%, по сравнению с 15,9% в мае.
Рост цен в Украине приостановился. Но это статистический эффект

Замедление инфляции произошло из-за того, что в июне в июне прошлого года тарифы электроэнергию резко повысили, а в этом году - нет.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 23,2%. Больше всего подорожали яйца - на 59,2%, фрукты - на 51,7%, подсолнечное масло - на 33,6% и сливочное масло - 28,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 18,3%, на одежду и обувь снизились на 4,5%.
Рост цен в Украине приостановился. Но это статистический эффект

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 2,4%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника выросли на 2,5%, здравоохранение подорожало на 13,0%, цены на транспорт выросли на 6,2% (в т.ч. топливо подорожало на 3,1%), на связь - на 17,3%, на отдых и культуру выросли на 1,4%, образование подорожало на 12,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 15,7%, разные товары и услуги на 11,8%.
Рост цен в Украине приостановился. Но это статистический эффект

Прогноз по инфляции

НБУ в апреле ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,7%. По прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг.

Кроме того, как отметили в НБУ, значительный положительный статистический эффект будет иметь и прошлогодняя высокая база сравнения, в частности, из-за одноразового повышения тарифов на электроэнергию в июне 2024 года.

Действующий тариф на электроэнергию в Украине на уровне 4,32 грн/кВт-ч продлен до конца октября 2025 года.

В июне 2024 года тариф вырос на 64%.

По данным Госстата, доля электроэнергии в расчете индекса потребительских цен составляет 1,6%. То есть повышение тарифа на 64% добавило в прошлом году к инфляции около 1%

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены в Украине Государственная служба статистики
Новости
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос