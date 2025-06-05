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Заморозки підняли інфляцію до максимуму: що буде з цінами в Україні влітку

Україна, Четвер 05 червня 2025 14:18
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Заморозки підняли інфляцію до максимуму: що буде з цінами в Україні влітку Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму. У подальшому очікується уповільнення зростання цін.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

Як зазначив Пишний, у квітні інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. Оцінки НБУ свідчать про подальше зростання річної інфляції у травні, яка перевищила прогнозну траєкторію регулятора.

За його словами, на цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю.

"Як і раніше, фундаментальний інфляційний тиск підживлювався стійким споживчим попитом і подальшим зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на оплату праці", - сказав він.

Що буде з цінами

НБУ прогнозує, що надалі інфляція поступово сповільнюватиметься. Улітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг. Цьому сприятимуть надходження нових урожаїв, ліпша, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту.

Крім того, значний позитивний статистичний ефект матиме й торішня висока база порівняння, зокрема через одноразове підвищення тарифів на електроенергію в червні 2024 року.

"Водночас траєкторія сповільнення інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу весняних заморозків та погодних умов влітку на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції", - додав голова НБУ.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, річна інфляція в Україні в грудні 2024 року становила 12,0%.

НБУ у квітні погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2025 році до 8,7%. За прогнозом НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг.

Водночас прогнози бізнесу менш оптимістичні: керівники українських підприємств очікують на зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 11,5%.

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