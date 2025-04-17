Ціни зростатимуть швидше: НБУ погіршив прогноз з інфляції

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2025 році до 8,7%. У січні центробанк прогнозував інфляцію на рівні 8,4%.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

Крім того, НБУ прогнозує інфляцію у 2026 році на рівні 5,0% (попередній прогноз - 5,0%), у 2027 році інфляція становитиме 5,0% (попередній прогноз - 5,0%).

Як зазначив голова НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг.

"Очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з ІІІ кварталу 2025 року та її стабілізації на порівняно низькому рівні надалі", - сказав він.

За його словами, фундаментальний інфляційний тиск поступово вщухатиме під впливом заходів монетарної політики НБУ, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та помірнішого тиску з боку ринку праці. Крім того, додатковим чинником буде зменшення цін на нафту внаслідок торговельних протистоянь у світі.

У результаті інфляція наприкінці 2025 року знизиться до 8,7%, а у 2026 році – до цілі 5%.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, річна інфляція в Україні в грудні 2024 року становила 12,0%.

У березні річна інфляція прискорилася до 14,6%. За даними НБУ, основні чинники її пришвидшення - здорожчання сирих і оброблених продуктів харчування через гірші минулорічні врожаї, подальше зростання витрат бізнесу, у тому числі на оплату праці й енергоресурси, а також збереження досить жвавого споживчого попиту.