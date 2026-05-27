Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Зросли у 4 рази: названо професії з найвищими зарплатами в Україні у 2026 році

06:40 27.05.2026 Ср
4 хв
Кому в Україні готові платити понад 100 тисяч гривень?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Одні із найвищих зарплат в Україні у трактористів (Getty Images)

В Україні у 2026 році найвищі зарплати роботодавці найчастіше пропонують будівельникам, працівникам СТО, аграріям та далекобійникам. У деяких містах рівень оплати вже перевищує 100-150 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Головне:

  • Зарплатний рекорд: Найвищу медіанну зарплату зафіксували у Черкасах - трактористам в агробізнесі пропонують 165 тисяч гривень.
  • Головний тренд: У топі за рівнем доходів по всій країні опинилися саме робітничі спеціальності.
  • Доходи у столиці: У Києві штукатури заробляють близько 85 тис. гривень, рихтувальники - 77,5 тис. гривень, менеджери з продажу нерухомості - 75 тис. гривень.
  • Шалений стрибок: У Полтаві заробітки штукатурів зросли майже втричі, у Житомирі трактористів - утричі, а в Чернівцях мулярів - на 217%.
  • Причина щедрості: Роботодавці змушені різко підвищувати оплату через катастрофічний дефіцит кадрів у сферах будівництва, логістики, агро та ремонту транспорту.

Найвищу медіанну зарплату серед усіх вакансій зафіксували у Черкасах - трактористам у сфері агробізнесу роботодавці готові платити 165 тисяч гривень. За рік зарплата у цій професії зросла у чотири рази.

Хто зараз у топі за зарплатами

Аналітики OLX Робота проаналізували вакансії в усіх обласних центрах України та визначили професії з найвищими медіанними зарплатами.

У більшості міст лідерами за рівнем оплати залишаються саме робітничі спеціальності. Найчастіше у топі:

  • штукатури;
  • фасадники;
  • муляри;
  • плиточники;
  • малярі;
  • будівельники;
  • автомаляри;
  • рихтувальники;
  • автоелектрики.

Також високі зарплати роботодавці пропонують далекобійникам, стоматологам, IT-фахівцям та спеціалістам агросектору.

Які зарплати у Києві

У столиці найвищі зарплати зараз пропонують переважно у будівельній сфері.

Зокрема:

  • штукатури та фасадники можуть заробляти близько 85 тисяч гривень;
  • рихтувальники - 77,5 тисячі гривень;
  • плиточники - 75 тисяч гривень.

До переліку найбільш оплачуваних професій у Києві також увійшли менеджери з продажу нерухомості - у цій сфері медіанна зарплата сягнула 75 тисяч гривень, що на 67% більше, ніж торік.

Водночас у столиці зберігається попит і на висококваліфікованих IT-фахівців. Наприклад, компанія N-iX пропонує вакансії для Lead AI/ML Engineer та Lead FullStack Software Engineer with AI із зарплатою до 300 тисяч гривень.

Захід України: високі зарплати у будівництві та виробництві

У західних регіонах найкраще оплачуються вакансії у будівництві та виробничій сфері.

У Львові фасадникам пропонують 82 тисячі гривень, в Івано-Франківську штукатурам та малярам - по 75 тисяч гривень, а у Рівному - близько 75 тисяч гривень.

У кількох містах зарплати вже перевищили 100 тисяч гривень:

  • у Луцьку технологи на виробництві можуть заробляти 110 тисяч гривень;
  • у Чернівцях мулярам пропонують понад 103 тисячі гривень;
  • у Тернополі рихтувальникам на СТО - 100 тисяч гривень.

Окремо аналітики відзначають високі зарплати для далекобійників:

  • у Луцьку - 85 тисяч гривень;
  • у Тернополі - 70 тисяч гривень;
  • у Львові - понад 66 тисяч гривень.

У яких містах зарплати зросли найсильніше

У низці міст за рік зафіксували різке зростання зарплат.

Наприклад:

  • у Чернівцях зарплата мулярів зросла більш як на 217%;
  • у Полтаві зарплата штукатурів збільшилася майже утричі;
  • у Житомирі трактористи почали заробляти більш як утричі більше;
  • у Львові зарплати малярів зросли на 62%.

У Вінниці зарплати плиточників зросли більш як удвічі, а малярів - на 70%.

Південь і схід: попит на технічних фахівців

На півдні та сході країни роботодавці активно шукають технічних спеціалістів, працівників виробництва та будівельників.

В Одесі плиточникам пропонують 85 тисяч гривень, у Миколаєві мулярам - 90 тисяч гривень, а у Херсоні стоматологи можуть заробляти до 150 тисяч гривень.

У Харкові серед найбільш оплачуваних вакансій:

  • автоелектрики - 65 тисяч гривень;
  • майстри з ремонту техніки - 61 тисяча гривень;
  • штукатури, фасадники та малярі - близько 55 тисяч гривень.

У Полтаві штукатурам пропонують до 100 тисяч гривень, а у Запоріжжі стоматологи можуть заробляти 85 тисяч гривень.

Чому роботодавці готові платити більше

Аналітики пояснюють високі зарплати дефіцитом кадрів у технічних і робітничих професіях. Найбільше працівників зараз бракує у:

  • будівництві;
  • виробництві;
  • логістиці;
  • агросекторі;
  • ремонті транспорту;
  • медицині.

Саме тому роботодавці дедалі частіше змушені піднімати зарплати, щоб знайти фахівців.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні запускають програму "Досвід має значення" для працевлаштування людей віком 50+. Ініціатива має допомогти подолати дефіцит кадрів у будівництві та оборонній сфері. Програма передбачає навчання, стажування та подальше працевлаштування, а також покликана зменшити вікові стереотипи на ринку праці.

