Выросли в 4 раза: названы профессии с самыми высокими зарплатами в Украине в 2026 году

06:40 27.05.2026 Ср
4 мин
Кому в Украине готовы платить более 100 тысяч гривен?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Одни из самых высоких зарплат в Украине у трактористов (Getty Images)

В Украине в 2026 году самые высокие зарплаты работодатели чаще всего предлагают строителям, работникам СТО, аграриям и дальнобойщикам. В некоторых городах уровень оплаты уже превышает 100-150 тысяч гривен в месяц.

Главное:

  • Зарплатный рекорд: Самую высокую медианную зарплату зафиксировали в Черкассах - трактористам в агробизнесе предлагают 165 тысяч гривен.
  • Главный тренд: В топе по уровню доходов по всей стране оказались именно рабочие специальности.
  • Доходы в столице: В Киеве штукатуры зарабатывают около 85 тыс. гривен, рихтовщики - 77,5 тыс. гривен, менеджеры по продаже недвижимости - 75 тыс. гривен.
  • Безумный скачок: В Полтаве заработки штукатуров выросли почти втрое, в Житомире трактористов - втрое, а в Черновцах каменщиков - на 217%.
  • Причина щедрости: Работодатели вынуждены резко повышать оплату из-за катастрофического дефицита кадров в сферах строительства, логистики, агро и ремонта транспорта.

Самую высокую медианную зарплату среди всех вакансий зафиксировали в Черкассах - трактористам в сфере агробизнеса работодатели готовы платить 165 тысяч гривен. За год зарплата в этой профессии выросла в четыре раза.

Кто сейчас в топе по зарплатам

Аналитики OLX Работа проанализировали вакансии во всех областных центрах Украины и определили профессии с самыми высокими медианными зарплатами.

В большинстве городов лидерами по уровню оплаты остаются именно рабочие специальности. Чаще всего в топе:

  • штукатуры;
  • фасадчики;
  • каменщики;
  • плиточники;
  • маляры;
  • строители;
  • автомаляры;
  • рихтовщики;
  • автоэлектрики.

Также высокие зарплаты работодатели предлагают дальнобойщикам, стоматологам, IT-специалистам и специалистам агросектора.

Какие зарплаты в Киеве

В столице самые высокие зарплаты сейчас предлагают преимущественно в строительной сфере.

В частности:

  • штукатуры и фасадчики могут зарабатывать около 85 тысяч гривен;
  • рихтовщики - 77,5 тысячи гривен;
  • плиточники - 75 тысяч гривен.

В перечень самых оплачиваемых профессий в Киеве также вошли менеджеры по продаже недвижимости - в этой сфере медианная зарплата достигла 75 тысяч гривен, что на 67% больше, чем в прошлом году.

В то же время в столице сохраняется спрос и на высококвалифицированных IT-специалистов. Например, компания N-iX предлагает вакансии для Lead AI/ML Engineer и Lead FullStack Software Engineer with AI с зарплатой до 300 тысяч гривен.

Запад Украины: высокие зарплаты в строительстве и производстве

В западных регионах лучше всего оплачиваются вакансии в строительстве и производственной сфере.

Во Львове фасадчикам предлагают 82 тысячи гривен, в Ивано-Франковске штукатурам и малярам - по 75 тысяч гривен, а в Ровно - около 75 тысяч гривен.

В нескольких городах зарплаты уже превысили 100 тысяч гривен:

  • в Луцке технологи на производстве могут зарабатывать 110 тысяч гривен;
  • в Черновцах каменщикам предлагают более 103 тысяч гривен;
  • в Тернополе рихтовщикам на СТО - 100 тысяч гривен.

Отдельно аналитики отмечают высокие зарплаты для дальнобойщиков:

  • в Луцке - 85 тысяч гривен;
  • в Тернополе - 70 тысяч гривен;
  • во Львове - более 66 тысяч гривен.

В каких городах зарплаты выросли сильнее всего

В ряде городов за год зафиксировали резкий рост зарплат.

Например:

  • в Черновцах зарплата каменщиков выросла более чем на 217%;
  • в Полтаве зарплата штукатуров увеличилась почти втрое;
  • в Житомире трактористы начали зарабатывать более чем в три раза больше;
  • во Львове зарплаты маляров выросли на 62%.

В Виннице зарплаты плиточников выросли более чем вдвое, а маляров - на 70%.

Юг и восток: спрос на технических специалистов

На юге и востоке страны работодатели активно ищут технических специалистов, работников производства и строителей.

В Одессе плиточникам предлагают 85 тысяч гривен, в Николаеве каменщикам - 90 тысяч гривен, а в Херсоне стоматологи могут зарабатывать до 150 тысяч гривен.

В Харькове среди самых оплачиваемых вакансий:

  • автоэлектрики - 65 тысяч гривен;
  • мастера по ремонту техники - 61 тысяча гривен;
  • штукатуры, фасадчики и маляры - около 55 тысяч гривен.

В Полтаве штукатурам предлагают до 100 тысяч гривен, а в Запорожье стоматологи могут зарабатывать 85 тысяч гривен.

Почему работодатели готовы платить больше

Аналитики объясняют высокие зарплаты дефицитом кадров в технических и рабочих профессиях. Больше всего работников сейчас не хватает в:

  • строительстве;
  • производстве;
  • логистике;
  • агросекторе;
  • ремонте транспорта;
  • медицине.

Именно поэтому работодатели все чаще вынуждены поднимать зарплаты, чтобы найти специалистов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине запускают программу "Опыт имеет значение" для трудоустройства людей в возрасте 50+. Инициатива должна помочь преодолеть дефицит кадров в строительстве и оборонной сфере. Программа предусматривает обучение, стажировку и дальнейшее трудоустройство, а также призвана уменьшить возрастные стереотипы на рынке труда.

Также мы рассказывали, какую работу предлагают ветеранам в Украине и сколько готовы платить.

