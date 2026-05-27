Выросли в 4 раза: названы профессии с самыми высокими зарплатами в Украине в 2026 году

В Украине в 2026 году самые высокие зарплаты работодатели чаще всего предлагают строителям, работникам СТО, аграриям и дальнобойщикам. В некоторых городах уровень оплаты уже превышает 100-150 тысяч гривен в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Главное:
Самую высокую медианную зарплату среди всех вакансий зафиксировали в Черкассах - трактористам в сфере агробизнеса работодатели готовы платить 165 тысяч гривен. За год зарплата в этой профессии выросла в четыре раза.
Аналитики OLX Работа проанализировали вакансии во всех областных центрах Украины и определили профессии с самыми высокими медианными зарплатами.
В большинстве городов лидерами по уровню оплаты остаются именно рабочие специальности. Чаще всего в топе:
Также высокие зарплаты работодатели предлагают дальнобойщикам, стоматологам, IT-специалистам и специалистам агросектора.
В столице самые высокие зарплаты сейчас предлагают преимущественно в строительной сфере.
В частности:
В перечень самых оплачиваемых профессий в Киеве также вошли менеджеры по продаже недвижимости - в этой сфере медианная зарплата достигла 75 тысяч гривен, что на 67% больше, чем в прошлом году.
В то же время в столице сохраняется спрос и на высококвалифицированных IT-специалистов. Например, компания N-iX предлагает вакансии для Lead AI/ML Engineer и Lead FullStack Software Engineer with AI с зарплатой до 300 тысяч гривен.
В западных регионах лучше всего оплачиваются вакансии в строительстве и производственной сфере.
Во Львове фасадчикам предлагают 82 тысячи гривен, в Ивано-Франковске штукатурам и малярам - по 75 тысяч гривен, а в Ровно - около 75 тысяч гривен.
В нескольких городах зарплаты уже превысили 100 тысяч гривен:
Отдельно аналитики отмечают высокие зарплаты для дальнобойщиков:
В ряде городов за год зафиксировали резкий рост зарплат.
Например:
В Виннице зарплаты плиточников выросли более чем вдвое, а маляров - на 70%.
На юге и востоке страны работодатели активно ищут технических специалистов, работников производства и строителей.
В Одессе плиточникам предлагают 85 тысяч гривен, в Николаеве каменщикам - 90 тысяч гривен, а в Херсоне стоматологи могут зарабатывать до 150 тысяч гривен.
В Харькове среди самых оплачиваемых вакансий:
В Полтаве штукатурам предлагают до 100 тысяч гривен, а в Запорожье стоматологи могут зарабатывать 85 тысяч гривен.
Аналитики объясняют высокие зарплаты дефицитом кадров в технических и рабочих профессиях. Больше всего работников сейчас не хватает в:
Именно поэтому работодатели все чаще вынуждены поднимать зарплаты, чтобы найти специалистов.
