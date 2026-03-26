"Зробили все, що могли": Стубб заявив, що переговори щодо України у глухому куті

15:03 26.03.2026 Чт
Президент Фінляндії назвав дві причини паузи у тристоронніх зустрічах
aimg Валерій Ульяненко
"Зробили все, що могли": Стубб заявив, що переговори щодо України у глухому куті Фото: президент Фінляндії Александр Стубб (GettyImages)

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що переговори щодо завершення війни в Україні зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.

За словами фінського президента, пауза у проведення тристоронніх переговорів відбувається з двох причин.

"Це може бути пов'язане із війною в Ірані, яка відволікає увагу від війни в Україні. Але це також може бути призупинення переговорів, оскільки вони зайшли в глухий кут і не просуваються вперед", - сказав він.

Стубб вважає, що американські представники "зробили все, що могли", і зараз майже все залежить від питання території Донбасу. При цьому він наголосив, що, на його думку, Росія не хоче миру.

Президент Фінляндії зазначив, що за умови відсутності переговорів найважливішим завданням у майбутньому буде посилення тиску на країну-агресорку.

"Але, на жаль, з війною в Ірані та рішенням американців послабити санкції на продаж російської нафти, справи йдуть не так, як нам би хотілося", - заявив Стубб.

Водночас він зауважив, що Європа вже несе більшу відповідальність і відіграє помітнішу роль у подальшому розвитку подій в Україні.

"Європа зараз перебуває у кращому становищі, ніж рік тому. Ми несемо відповідальність майже за всю економічну та військову підтримку України. Ми дозволили Україні виробляти більше військової техніки для потреб. А рік тому жодних переговорів не було", - сказав президент Фінляндії.

Питання Донбасу у переговорах

Нагадаємо, у 2026 році Україна за посередництва США вже провела кілька раундів переговорів з Росією. Сторони досягли прогресу за військовим треком, а саме щодо контролю за припиненням вогню.

Водночас Україна та РФ так і не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки країна-агресорка хоче здачі неокупованого Донбасу, на що не погоджується Київ. Вашингтон взагалі пропонує створити там "вільну економічну зону".

У відповідь Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він наголосив, що РФ розуміє, що зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.

Крім того, президент України наголошував, що під час майбутніх переговорів необхідно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо територіального питання.

Вчора, 25 березня, Зеленський повідомив, що США готові надати гарантії безпеки Україні лише після того, як вона виведе свої війська з Донбасу.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
