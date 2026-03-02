"Ми їх витиснемо": Зеленський рішуче відкинув торги територіями з РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в коментарі журналістам.

На відповідь про те, чи йдеться під час перемовин про обмін територій, незахоплених РФ на Донбасі, на захоплені нею на Сумщині та на Харківщині, президент наголосив, що "не можна порівнювати ці землі".

"Передусім тому, що коли ми говоримо про прикордонні території, будь-які, їх утримувати дуже складно ворогу. Росіяни чітко розуміють, що вони їх не зможуть утримати і прийде момент і ми їх витиснемо з цих територій. Тому це не подарунок", - сказав Зеленський.

Водночас він зауважив, що Донбас залишається ціллю для окупантів. Президент наголосив, що цілі для росіян з початку війни майже не змінювались.

"Можна сказати, трішечки апетит їх зменшився, але це поки що. Тому ми не говоримо щодо обміну маленьких територій на кордоні на велику територію Донбасу або Донецької області, яку ми сьогодні контролюємо", - сказав Зеленський.

Він додав, що якщо країна-агресорка захоче вийти з переговорів, то значить Україна буде шукати інший спосіб завершити війну.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля, написав, що РФ готова підписати проєкт меморандуму про мир, якщо Україна погодиться вивести війська з усієї території Донецької області.

При цьому країна-агресорка нібито висловлює готовність вивести війська із Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей, а також відмовитися від претензій на підконтрольні Україні частини Херсонської та Запорізької областей.

У разі згоди планується саміт за участю російського диктатора, президентів України й США для підтвердження угоди та початку взаємного відведення армій.