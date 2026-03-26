"Сделали все, что могли": Стубб заявил, что переговоры по Украине в тупике

15:03 26.03.2026 Чт
Президент Финляндии назвал две причины паузы в трехсторонних встречах
aimg Валерий Ульяненко
"Сделали все, что могли": Стубб заявил, что переговоры по Украине в тупике

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что переговоры по завершению войны в Украине зашли в тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.

Читайте также: Трамп заявил, что Украина и РФ близки к соглашению, и назвал главное препятствие для мира

По словам финского президента, пауза в проведении трехсторонних переговоров происходит по двум причинам.

"Это может быть связано с войной в Иране, которая отвлекает внимание от войны в Украине. Но это также может быть приостановление переговоров, поскольку они зашли в тупик и не продвигаются вперед", - сказал он.

Стубб считает, что американские представители "сделали все, что могли", и сейчас почти все зависит от вопроса территории Донбасса. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, Россия не хочет мира.

Президент Финляндии отметил, что при условии отсутствия переговоров важнейшей задачей в будущем будет усиление давления на страну-агрессора.

"Но, к сожалению, с войной в Иране и решением американцев ослабить санкции на продажу российской нефти, дела идут не так, как нам бы хотелось", - заявил Стубб.

В то же время он отметил, что Европа уже несет большую ответственность и играет более заметную роль в дальнейшем развитии событий в Украине.

"Европа сейчас находится в лучшем положении, чем год назад. Мы несем ответственность почти за всю экономическую и военную поддержку Украины. Мы позволили Украине производить больше военной техники для нужд. А год назад никаких переговоров не было", - сказал президент Финляндии.

Вопрос Донбасса в переговорах

Напомним, в 2026 году Украина при посредничестве США уже провела несколько раундов переговоров с Россией. Стороны достигли прогресса по военному треку, а именно по контролю за прекращением огня.

В то же время Украина и РФ так и не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку страна-агрессор хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что не соглашается Киев. Вашингтон вообще предлагает создать там "свободную экономическую зону".

В ответ Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он подчеркнул, что РФ понимает, что сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.

Кроме того, президент Украины отмечал, что во время будущих переговоров необходимо договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в таком формате можно прийти к решению по территориальному вопросу.

Вчера, 25 марта, Зеленский сообщил, что США готовы предоставить гарантии безопасности Украине только после того, как она выведет свои войска с Донбасса.

Новости
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Аналитика
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН