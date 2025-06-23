Зраджує пам'ять? Путін вдруге за рік "запустив" серійне виробництво "Орєшніка"

Російський диктатор Володимир Путін вдруге за рік оголосив "серійне виробництво" ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російського диктатора Володимира Путіна, якого цитує "ТАСС".

Окремо варто додати, що про початок серійного виробництва "Орєшніка" Путін ще стверджував у листопаді 2024 року.

"Розгортається серійне виробництво новітнього ракетного комплексу середньої дальності "Орєшнік", який дуже добре себе зарекомендував у бойових умовах", - заявив Путін.

Про початок розгортання "серійного виробництва" диктатор оголосив під час зустрічі з випускниками військових вишів.

Що відомо про "Орєшнік"

21 листопада 2024-го Російська Федерація (РФ) вперше застосувала ракету типу "Орєшнік" під час удару по Дніпру. Після цього Путін визнав випробування цього виду озброєння.

Після тієї атаки російські політики та пропагандисти регулярно намагаються залякувати Україну цією ракетою.

Загалом "Орєшнік", це балістична ракета середньої дальності класу "земля - земля", яка, ймовірно, є модифікацією РС-26 "Рубіж". Її можна запускати як з ядерним зарядом, так і в без'ядерному варіанті.

Деталі, а також технічні характеристики ракети майже невідомі. Диктатор, своєю чергою, стверджував, що вона нібито здатна вражати цілі зі швидкістю 10 махів. Зокрема дальність ураження може становити до 5500 км.

Детальніше про те, що відомо про "Орєшнік" - у матеріалі РБК-Україна.

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