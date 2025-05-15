Росіяни знову згадали про "Орєшнік": Буданов пояснив, чи є загроза

Російська військова пропаганда знову підняла тему удару по Україні балістичною ракетою, яку називають "Орєшінком". Але українська розвідка завжди попереджає про це.

"Ви ж бачили, що від ГУР МО (Головного управління розвідки Міноборони, - ред.) не було жодної (інформації, - ред.). Заспокойтеся, коли щось відбувається, ви завжди, на жаль, від нас бачите попередження", - відповів він журналістам про ймовірний запуск.

Ракета пропаганди

Росіяни нібито використовували ракету, яку вони "Орєшінком", один раз - для удару по Дніпру 21 листопада року. Ця тема стало головною для російської пропаганди та стала найважливішою подією для жителів Росії. Потім про ракету забули на декілька місяців - аж до травня.

Ракета "Орєшнік" - це російська балістична ракета середньої дальності, яка, ймовірно, є модифікацією РС-26 "Рубіж". Дальність польоту: до 3000 км, довжина: 23 метри, діаметр: близько 3 метрів, вага: понад 10 тонн, бойова частина: шестиблокова з індивідуальним наведенням.

Закриття простору над полігоном "Капустін Яр"

Нагадаємо, Федеральне управління цивільної авіації США отримало від Росії попередження про закриття повітряного простору над ракетним полігоном "Капустин Яр". Заборона на польоти діяла 12 і 13 травня.

Подібні повідомлення публікували також у грудні: 11-13 та 16-21 грудня. А вже 13 грудня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні із застосуванням різних типів ракет - балістичних, крилатих і гіперзвукових.

Крім того, посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про отримання "конкретної інформації" про можливий серйозний повітряний напад на Україну.

Військовий експерт Іван Ступак порекомендував слідкувати за офіційним ресурсом посольства США в Україні. Він нагадав, що минулого разу, коли Росія планувала використати "Орєшнік", то за 72 години американська сторона вивісила оголошення про те, що найближчими днями оголошується підвищена загроза для громадян США в Україні й всі американські підприємства розпустили свій персонал.