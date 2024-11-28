Путін знову лякає українців "Орєшніком"

Володимир Путін погрожує завдати нового удару міжконтинентальною балістичною ракетою, яку він називає "Орєшніком", по Україні. Ціллю може стати Київ.

Про це РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Зрозуміло, ми відповімо на удари, що продовжуються по території Росії, ракетами великої дальності західного виробництва, про що вже говорилося, в тому числі, можливо, продовжимо випробування "Орєшніка" в бойових умовах, як це було зроблено 21 листопада", - заявив Путін на засіданні. Ради безпеки ОДКБ у Казахстані.

За його словами, наразі міноборони та генштаб обирають цілі для ударів на території України. "Це можуть бути військові об'єкти, оборонні та промислові підприємства, центри ухвалення рішень у Києві", - сказав він.

Путін повідомив, що "на думку військових та технічних фахівців, у разі масованого групового застосування даних ракет, тобто відразу кількох "Орєхів" гроном в одному ударі його міць, міць цього удару, буде порівнянна із застосуванням ядерної зброї".

Путін стверджує, що на Росії розпочали серійне виробництво "Орєшніком". За його словами, температура її елементів, що вражають, досягає 4 тис. градусів, а все, що знаходиться в епіцентрі вибуху, "по суті перетворюється на пил".

Він заявив, що "Орєшнік" вражає нібито навіть високозахищені та розташовані на великій глибині об'єкти.

Російська ракета

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою. Після цього Путін заявив, що це ніби то була нова ракета "Орєшнік". Також він пригрозив, що РФ може завдати ударів по військових об'єктах США, Британії та Франції.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України уточнили, що "Орєшнік" - це назва науково-дослідної роботи, в рамках якої розробляли ракету. При цьому сама система називається "Кедр".

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та заявив, що Україна розраховує на підтримку в передачі засобів ППО, здатних перехоплювати ракети такого типу.