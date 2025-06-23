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Предает память? Путин второй раз за год "запустил" серийное производство "Орешника"

Понедельник 23 июня 2025 16:03
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Предает память? Путин второй раз за год "запустил" серийное производство "Орешника" Фото: Владимир Путин, диктатор России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин второй раз за год объявил "серийное производство" ракетного комплекса средней дальности "Орешник"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российского диктатора Владимира Путина, которого цитирует "ТАСС".

О начале развертывания "серийного производства" диктатор объявил во время встречи с выпускниками военных вузов.

"Развертывается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Лещина", который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях", - заявил Путин.

Отдельно стоит добавить, что о начале серийного производства "Орешника" Путин еще утверждал в ноябре 2024 года.

Что известно об "Орешнике"

21 ноября 2024-го Российская Федерация (РФ) впервые применила ракету типа "Орешник" во время удара по Днепру. После этого Путин признал испытания этого вида вооружения.

После той атаки российские политики и пропагандисты регулярно пытаются запугивать Украину этой ракетой.

В общем "Орешник", это баллистическая ракета средней дальности класса "земля - земля", которая, вероятно, является модификацией РС-26 "Рубеж". Ее можно запускать как с ядерным зарядом, так и в безъядерном варианте.

Детали, а также технические характеристики ракеты почти неизвестны. Диктатор, в свою очередь, утверждал, что она якобы способна поражать цели со скоростью 10 махов. В частности дальность поражения может составлять до 5500 км.

Подробнее о том, что известно об "Орешнике" - в материале РБК-Украина.

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