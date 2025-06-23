Предает память? Путин второй раз за год "запустил" серийное производство "Орешника"
Российский диктатор Владимир Путин второй раз за год объявил "серийное производство" ракетного комплекса средней дальности "Орешник"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российского диктатора Владимира Путина, которого цитирует "ТАСС".
О начале развертывания "серийного производства" диктатор объявил во время встречи с выпускниками военных вузов.
"Развертывается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Лещина", который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях", - заявил Путин.
Отдельно стоит добавить, что о начале серийного производства "Орешника" Путин еще утверждал в ноябре 2024 года.
Что известно об "Орешнике"
21 ноября 2024-го Российская Федерация (РФ) впервые применила ракету типа "Орешник" во время удара по Днепру. После этого Путин признал испытания этого вида вооружения.
После той атаки российские политики и пропагандисты регулярно пытаются запугивать Украину этой ракетой.
В общем "Орешник", это баллистическая ракета средней дальности класса "земля - земля", которая, вероятно, является модификацией РС-26 "Рубеж". Ее можно запускать как с ядерным зарядом, так и в безъядерном варианте.
Детали, а также технические характеристики ракеты почти неизвестны. Диктатор, в свою очередь, утверждал, что она якобы способна поражать цели со скоростью 10 махов. В частности дальность поражения может составлять до 5500 км.
Подробнее о том, что известно об "Орешнике" - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.