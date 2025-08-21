Все зовсім погано? Путін наказав вчити росіян збивати дрони з мисливських рушниць
Російський диктатор Володимир Путін підписав наказ для міністерства оборони РФ, в якому йде мова про підготовку військових та цивільних добровольців на курсах зі знищення дронів з гладкоствольного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російських пропагандистів з ТАСС.
Зазначається, що військових та добровольців з-поміж "цивільного населення" Росії будуть навчати збивати дрони, використовуючи гладкоствольну зброю. В тому числі маються на увазі рушниці різних типів - напівавтоматичні, одно- та багатоствольні мисливські (два та три стволи), помпові дробовики та дробовики зі змінними стволами.
Також у наказі Путіна сказано про потребу вжити заходів для скорочення термінів постачання на фронт в Україні маскувальних сіток, а також оснастити автомобілі, які нібито призначені для "евакуації поранених", засобами для захисту від дронів.
Зазначимо, що проблема ударів дронів для росіян стоїть дуже гостро. Так, Сили спеціальних операцій ЗС України у ніч на 21 серпня успішно вразили рухомий склад окупантів із пально-мастильними матеріалами поблизу Джанкоя.
Раніше сьогодні стало відомо, що українська розвідка провела унікальну атаку в районі т.о. Залізного Порту. Військові розповіли, що дрон із лазерною підсвіткою навів ракету по катеру РФ, знищивши його разом з усім екіпажем.
Окрім цього, вночі 21 серпня вибухи лунали на Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростові та на базі пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області. Також уражені склад безпілотників та логістична база армії РФ в окупованому Донецьку.