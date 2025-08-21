Бійці ГУР знищили катер з окупантами в районі Залізного Порту (відео)

Українська розвідка провела унікальну атаку в районі Залізного Порту. Дрон із лазерною підсвіткою навів ракету по катеру РФ, знищивши його разом з усім екіпажем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України .

Ключову роль відіграв безпілотник: він забезпечив лазерну підсвітку для наведення ракети. Саме ця комбінація дозволила досягти точності та ефективності. Також дрон зафіксував момент удару,

На борту перебувало п’ять військових російсько-окупаційних сил. Жоден із них не вижив після атаки.

20 серпня бійці ГУР провели операцію проти російських військових у районі тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області. Ракета повітряного базування вразила катер армії РФ.

Дрони ГУР руйнують плани ворога

Підрозділи безпілотних систем Головного управління розвідки дедалі активніше застосовують ударні дрони. Як для перехоплення ворожих апаратів у повітрі, так і для прицільних атак по наземних цілях.

У ГУР наголошують, що системна робота операторів значно зміцнює оборону України, знижуючи можливості ворога отримати тактичні переваги на полі бою.

Розвідники демонструють високу результативність застосування безпілотників, які успішно знищують техніку та живу силу противника. На передовій бійці створюють фактично "безпілотну зону" для російських окупантів, перехоплюючи й ліквідовуючи їхні розвідувальні та ударні дрони просто в небі.

Водночас дії підрозділів не обмежуються лише лінією фронту. Так, у ніч на 17 серпня безпілотники української військової розвідки атакували інфраструктуру вузлової залізничної станції «Ліски» у Воронезькій області РФ. Унаслідок удару було зупинено рух поїздів, порушено роботу станції та зірвано постачання російських військ боєприпасами й живою силою.