Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського НПЗ та низки важливих об’єктів росіян

Вночі вибухи лунали на Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростові та на базі пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області. Також уражені склад безпілотників та логістична база армії РФ в окупованому Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

У ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими оборони завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Це один із головних постачальників пального для півдня Росії та забезпечує військові частини агресора.

Резервуари заводу вміщують понад 210 тисяч кубічних метрів. В Генштабі доповіли про численні вибухи після ураження цілі.

Крім того, зафіксовані влучання по базі пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області РФ, що також впливає на логістичні ресурси російських військ.

Результати вогневого ураження уточнюються, однак атака вже істотно знизила потенціал противника у постачанні пального та використанні дронів.

Склад БПЛА і логістична база

Паралельно підрозділи Сил спеціальних операцій атакували склад безпілотних літальних апаратів та логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Удар призвів до численних вибухів та суттєво обмежив можливості ворога щодо БпЛА дальньої дії.