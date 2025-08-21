Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського НПЗ та низки важливих об’єктів росіян
Вночі вибухи лунали на Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростові та на базі пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області. Також уражені склад безпілотників та логістична база армії РФ в окупованому Донецьку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
У ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими оборони завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Це один із головних постачальників пального для півдня Росії та забезпечує військові частини агресора.
Резервуари заводу вміщують понад 210 тисяч кубічних метрів. В Генштабі доповіли про численні вибухи після ураження цілі.
Крім того, зафіксовані влучання по базі пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області РФ, що також впливає на логістичні ресурси російських військ.
Результати вогневого ураження уточнюються, однак атака вже істотно знизила потенціал противника у постачанні пального та використанні дронів.
Склад БПЛА і логістична база
Паралельно підрозділи Сил спеціальних операцій атакували склад безпілотних літальних апаратів та логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Удар призвів до численних вибухів та суттєво обмежив можливості ворога щодо БпЛА дальньої дії.
Попередні удари по Новошахтинському НПЗ
Раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що нафтопереробний завод у Новошахтинську має стратегічне значення для російської оборонної промисловості.
Саме з цієї причини підприємство раніше вже піддавалося ударам, хоча офіційні дані про кількість таких випадків відсутні.
Наприклад, 24 грудня минулого року супутникові знімки показали наслідки однієї з атак: під час удару згорів щонайменше один резервуар з паливом, що підтверджує масштаб пошкоджень.