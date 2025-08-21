Все совсем плохо? Путин приказал учить россиян сбивать дроны из охотничьих ружей
Российский диктатор Владимир Путин подписал приказ для министерства обороны РФ, в котором идет речь о подготовке военных и гражданских добровольцев на курсах по уничтожению дронов из гладкоствольного вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российских пропагандистов из ТАСС.
Отмечается, что военных и добровольцев из числа "гражданского населения" России будут учить сбивать дроны, используя гладкоствольное оружие. В том числе имеются в виду ружья различных типов - полуавтоматические, одно- и многоствольные охотничьи (два и три ствола), помповые дробовики и дробовики со сменными стволами.
Также в приказе Путина сказано о необходимости принять меры для сокращения сроков поставки на фронт в Украине маскировочных сеток, а также оснастить автомобили, которые якобы предназначены для "эвакуации раненых", средствами для защиты от дронов.
Отметим, что проблема ударов дронов для россиян стоит очень остро. Так, Силы специальных операций ВС Украины в ночь на 21 августа успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя.
Ранее сегодня стало известно, что украинская разведка провела уникальную атаку в районе т.н. Железного Порта. Военные рассказали, что дрон с лазерной подсветкой навел ракету по катеру РФ, уничтожив его вместе со всем экипажем.
Кроме этого, ночью 21 августа взрывы раздавались на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростове и на базе горюче-смазочных материалов в Воронежской области. Также поражены склад беспилотников и логистическая база армии РФ в оккупированном Донецке.