Все совсем плохо? Путин приказал учить россиян сбивать дроны из охотничьих ружей

Российский диктатор Владимир Путин подписал приказ для министерства обороны РФ, в котором идет речь о подготовке военных и гражданских добровольцев на курсах по уничтожению дронов из гладкоствольного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российских пропагандистов из ТАСС.

Отмечается, что военных и добровольцев из числа "гражданского населения" России будут учить сбивать дроны, используя гладкоствольное оружие. В том числе имеются в виду ружья различных типов - полуавтоматические, одно- и многоствольные охотничьи (два и три ствола), помповые дробовики и дробовики со сменными стволами. Также в приказе Путина сказано о необходимости принять меры для сокращения сроков поставки на фронт в Украине маскировочных сеток, а также оснастить автомобили, которые якобы предназначены для "эвакуации раненых", средствами для защиты от дронов.