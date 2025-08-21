ua en ru
ЗСУ провели спецоперацію у Джанкої: уражено російські потяги з пальним

Джанкой, Четвер 21 серпня 2025 13:03
ЗСУ провели спецоперацію у Джанкої: уражено російські потяги з пальним Фото: уражено рухомий склад ворога та порушено забезпечення (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Сили спеціальних операцій ЗС України у ніч на 21 серпня успішно вразили рухомий склад окупантів із пально-мастильними матеріалами поблизу Джанкоя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Спецоперація: порушена логістика окупантів у тимчасово окупованому Криму", - пояснили військові.

За даними Генштабу, Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой.

Операція відбулася у ніч на 21 серпня, коли спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.

"Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!", - додали в штабі.

Зауважимо, що раніше сьогодні стало відомо, що українська розвідка провела унікальну атаку в районі Залізного Порту.

Військові розповіли, що дрон із лазерною підсвіткою навів ракету по катеру РФ, знищивши його разом з усім екіпажем.

Варто відзначити й те, що за минулу добу українські військові відбили майже 190 ворожих атак. Найбільше бойових дій ворог проводив на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Детальніше про ситуацію по кожному з напрямків, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

