Золото знову подорожчало: до максимуму за три тижні

Ціни на золото у вівторок, 11 листопада, продовжили зростання, досягнувши найвищого рівня майже за три тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ринок підтримали очікування інвесторів щодо можливого зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США у грудні, а також ознаки завершення урядового шатдауну у США.
Як повідомляє видання, спотова ціна золота піднялася на 0,4% - до 4131,32 долара за унцію, що стало найвищим показником з 23 жовтня.
Ф’ючерси на золото у США з поставкою в грудні зросли на 0,4% - до 4137,50 долара за унцію.
Напередодні Сенат США ухвалив угоду, яка відновлює фінансування федеральних структур і завершує найдовше припинення роботи уряду в історії країни.
"Ідея про завершення локдауну зняла рівень невизначеності, що дозволило ринкам повернутися до основного спекулятивного наративу цього року", - зазначив керівник відділу глобальної макроекономіки Tastylive Ілля Співак.
За його словами, тенденція до зростання золота може зберегтися до кінця року, а шлях найменшого опору наразі веде до жовтневих максимумів.
Минулого тижня дані показали скорочення кількості робочих місць у США в жовтні, зокрема у державному та роздрібному секторах. Крім того, споживчі настрої в країні знизилися до мінімуму за останні 3,5 року через побоювання економічних наслідків урядового "шатдауну".
Трейдери оцінюють ймовірність у 64%, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів у грудні. Голова ФРС Стівен Міран заявив, що навіть зменшення на 50 пунктів може бути доречним, враховуючи спад інфляції та зростання безробіття.
Золото традиційно зміцнюється в періоди низьких ставок та економічної нестабільності.
На інших ринках спотове срібло подорожчало на 0,5% - до 50,81 долара за унцію, платина зросла на 0,7% - до 1588,80 долара, а паладій - на 1,1% до 1430,54 долара.
Нагадаємо, що лише минулого місяця світові ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди на тлі економічної невизначеності та очікуваного зниження відсоткових ставок у США.
Варто зауважити, що вперше золото подорожчало до 3500 доларів за унцію у квітні 2025 року.
17 жовтня золото встановило новий історичний рекорд, перевищивши 4300 доларів за унцію, на тлі проблем банків США та очікувань зниження ставок ФРС.
20 жовтня ціна металу досягла рекордної позначки в 4381,52 долара за унцію, після чого різко впала.
10 листопада вартість золота на світових ринках піднялася на понад 2%, досягнувши найвищого рівня за останні два тижні, з 27 жовтня.