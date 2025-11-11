Золото знову подорожчало: до максимуму за три тижні

Ринок золота

Ринок підтримали очікування інвесторів щодо можливого зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США у грудні, а також ознаки завершення урядового шатдауну у США.

Як повідомляє видання, спотова ціна золота піднялася на 0,4% - до 4131,32 долара за унцію, що стало найвищим показником з 23 жовтня.

Ф’ючерси на золото у США з поставкою в грудні зросли на 0,4% - до 4137,50 долара за унцію.

Тенденція до зростання золота

Напередодні Сенат США ухвалив угоду, яка відновлює фінансування федеральних структур і завершує найдовше припинення роботи уряду в історії країни.

"Ідея про завершення локдауну зняла рівень невизначеності, що дозволило ринкам повернутися до основного спекулятивного наративу цього року", - зазначив керівник відділу глобальної макроекономіки Tastylive Ілля Співак.

За його словами, тенденція до зростання золота може зберегтися до кінця року, а шлях найменшого опору наразі веде до жовтневих максимумів.

Минулого тижня дані показали скорочення кількості робочих місць у США в жовтні, зокрема у державному та роздрібному секторах. Крім того, споживчі настрої в країні знизилися до мінімуму за останні 3,5 року через побоювання економічних наслідків урядового "шатдауну".

Трейдери оцінюють ймовірність у 64%, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів у грудні. Голова ФРС Стівен Міран заявив, що навіть зменшення на 50 пунктів може бути доречним, враховуючи спад інфляції та зростання безробіття.

Золото традиційно зміцнюється в періоди низьких ставок та економічної нестабільності.

На інших ринках спотове срібло подорожчало на 0,5% - до 50,81 долара за унцію, платина зросла на 0,7% - до 1588,80 долара, а паладій - на 1,1% до 1430,54 долара.

