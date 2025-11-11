Золото снова подорожало: до максимума за три недели

Цены на золото во вторник, 11 ноября, продолжили рост, достигнув самого высокого уровня почти за три недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Рынок поддержали ожидания инвесторов относительно возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре, а также признаки завершения правительственного шатдауна в США.
Как сообщает издание, спотовая цена золота поднялась на 0,4% - до 4131,32 доллара за унцию, что стало самым высоким показателем с 23 октября.
Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 0,4% - до 4137,50 доллара за унцию.
Накануне Сенат США принял соглашение, которое возобновляет финансирование федеральных структур и завершает самую долгую приостановку работы правительства в истории страны.
"Идея о завершении локдауна сняла уровень неопределенности, что позволило рынкам вернуться к основному спекулятивному нарративу этого года", - отметил руководитель отдела глобальной макроэкономики Tastylive Илья Спивак.
По его словам, тенденция к росту золота может сохраниться до конца года, а путь наименьшего сопротивления сейчас ведет к октябрьским максимумам.
На прошлой неделе данные показали сокращение количества рабочих мест в США в октябре, в том числе в государственном и розничном секторах. Кроме того, потребительские настроения в стране снизились до минимума за последние 3,5 года из-за опасений экономических последствий правительственного "шатдауна".
Трейдеры оценивают вероятность в 64%, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в декабре. Председатель ФРС Стивен Миран заявил, что даже уменьшение на 50 пунктов может быть уместным, учитывая спад инфляции и рост безработицы.
Золото традиционно укрепляется в периоды низких ставок и экономической нестабильности.
На других рынках спотовое серебро подорожало на 0,5% - до 50,81 доллара за унцию, платина выросла на 0,7% - до 1588,80 доллара, а палладий - на 1,1% до 1430,54 доллара.
Напомним, что только в прошлом месяце мировые цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды на фоне экономической неопределенности и ожидаемого снижения процентных ставок в США.
Стоит заметить, что впервые золото подорожало до 3500 долларов за унцию в апреле 2025 года.
17 октября золото установило новый исторический рекорд, превысив 4300 долларов за унцию, на фоне проблем банков США и ожиданий снижения ставок ФРС.
20 октября цена металла достигла рекордной отметки в 4381,52 доллара за унцию, после чего резко упала.
10 ноября стоимость золота на мировых рынках поднялась более чем на 2%, достигнув самого высокого уровня за последние две недели, с 27 октября.