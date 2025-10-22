ua en ru
Ціни на золото обвалилися: найбільше падіння за 12 років

США, Середа 22 жовтня 2025 09:07
Ціни на золото обвалилися: найбільше падіння за 12 років Фото: ціни на золото різко знизилися (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Золото і срібло пережили найбільше падіння цін за останні роки. Інвестори вирішили, що нещодавнє зростання зробило дорогоцінні метали переоціненими, і почали масово продавати активи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Рекордне падіння за 12 років

Ціна на золото обвалилася на 6,3% до 4150 доларів за унцію. Це найбільше одноденне зниження більш ніж за 12 років. Срібло подешевшало ще сильніше - на 8,7%.

Акції провідних золотодобувних компаній також впали. Котирування Barrick Mining, Newmont і Agnico Eagle Mines впали більш ніж на 8% вранці 22 жовтня.

Кінець рекордного ралі

Обвал припинив стрімке зростання, яке вивело золото і срібло на історичні максимуми всього тиждень тому. Золото дорожчало на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США знизить ставки до кінця року, а також через зростаючу недовіру до державних облігацій і валют.

Інвестори дедалі активніше переходили в дорогоцінні метали, побоюючись знецінення долара і зростання дефіциту бюджету США. Ринок золота став однією з форм захисту від політичних та економічних ризиків.

Проблеми з доларом і довіра до США

Учасників ринку турбують роздуті бюджетні дефіцити, тиск на незалежність центробанків і непередбачувана політика у сфері торгівлі та економіки. Особливо гостро ці побоювання стосуються США.

Дедалі більше інвесторів відвертаються від американських активів на тлі політичної нестабільності за президента Дональда Трампа і після того, як республіканський закон про податки і витрати поставив країну на шлях до держборгу понад 40 трлн доларів.

Нові фактори тиску на ціни

Золото трохи втратило підтримку через можливе відновлення торговельних переговорів між США і Китаєм після кількох тижнів взаємних погроз. Додатковий тиск на котирування чинили технічна перекупленість і зміцнення долара.

Інвестори сприйняли перспективу переговорів як сигнал, що ризики світової економіки можуть знизитися, а отже - потреба в "тихій гавані" у вигляді золота і срібла зменшилася.

З початку року золото подорожчало більш ніж на 65%, чому сприяли геополітична напруженість, покупки центробанків і процес дедоларизації.

Однак цього тижня ціни почали знижуватися.

