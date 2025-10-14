Золото та срібло оновили історичні рекорди на світових ринках
Світові ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди на тлі економічної невизначеності та очікуваного зниження відсоткових ставок у США. Попит на "безпечні" активи зростає також через напруження у торгівлі між США та Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Reuters.
Спотове золото подорожчало до 4179,48 доларів за унцію, а ф’ючерси в США - до 4187,5 доларів. У Сінгапурі вранці воно торгувалося на рівні 4140 доларів, після зростання на понад 2% напередодні. Від початку року ціна зросла більш ніж на 50%.
Рекорд показало й срібло - близько 53 доларів за унцію, що стало наслідком історичного "короткого сквизу" на лондонському ринку. Це перевищило попередній максимум, зафіксований ще у 1980 році.
Зростання цін на дорогоцінні метали підтримують геополітична напруга, закупівлі центробанків і стрімкий попит на активи-притулки. Аналітики Bank of America та Societe Generale прогнозують, що до 2026 року золото може подорожчати до 5000 доларів за унцію, а Standard Chartered підвищив прогноз на наступний рік до 4488 доларів.
Варто зауважити, що ціна на платину зросла на 1,9% до 1677,0 доларів, а на паладій - на 2,1% до 1505,75 доларів.
Нагадаємо, у квітні 2025 року золото вперше в історії подорожчало до 3500 доларів за унцію.
Торговельна напруга між США і Китаєм
Китай 9 жовтня запровадив суворі обмеження на експорт рідкоземельних мінералів і пов’язаних із ними технологій, що одразу загострило торговельну напруженість із США. У відповідь Вашингтон 11 жовтня оголосив про введення 100% мит на китайські товари та запровадження контролю за експортом усього критично важливого програмного забезпечення.
Президент США Дональд Трамп пояснив, що ухвалив це рішення через "надзвичайно агресивну позицію" Пекіна. Нові обмеження набудуть чинності з 1 листопада 2025 року або навіть раніше. Після заяв Трампа крипторинок зазнав різкого обвалу - сума ліквідацій перевищила 18 мільярдів доларів, що стало найбільшим падінням в історії, за даними CoinGlass.