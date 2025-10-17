Золото побило рекорд у 4300 доларів за унцію: інвестори біжать у "тиху гавань"

Золото встановило новий історичний рекорд, перевищивши 4300 доларів за унцію, на тлі проблем банків США та очікувань зниження ставок ФРС. Метал демонструє найкраще тижневе зростання за останні п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Спотова ціна на метал зросла на 0,3%, досягнувши 4336,18 долара, а під час торгів піднімалася до 4378,69 долара за унцію.

За тиждень золото подорожчало приблизно на 8%, що стало найсильнішим зростанням за останні п'ять років.

Аналітики пов'язують цей сплеск із тривогою інвесторів через проблеми американських регіональних банків, торговельні конфлікти й очікування нових знижень ставок.

Інвестори йдуть у безпечні активи

За словами головного ринкового аналітика KCM Trade Тіма Вотерера, золото може подорожчати ще більше.

"Рівень 4500 доларів за унцію може бути досягнутий раніше, ніж очікується, але багато що залежить від того, як довго триватимуть побоювання з приводу торгівлі між США і Китаєм і загрози шатдауну", - сказав експерт.

Інвестори активно переводять кошти в золото, побоюючись проблем у банківській системі США.

"Загострення кредитних ризиків у американських регіональних банків дало трейдерам ще одну причину купувати золото", - зазначив Вотерер.

ФРС готує нове зниження ставки

Федеральний резерв, ймовірно, продовжить цикл зниження ставок. Член Ради керуючих ФРС Крістофер Воллер заявив про підтримку ще одного зниження на тлі ослаблення ринку праці. Інвестори очікують, що регулятор знизить ставку на 25 базисних пунктів на засіданні 29-30 жовтня і знову в грудні.

Зниження ставок зазвичай підтримує золото, оскільки метал не приносить прибутковості, але виграє в періоди низьких процентних ставок.

Ринки срібла і платини

Срібло знизилося на 0,7% до 53,86 долара за унцію, але зберегло тижневе зростання.

Раніше в сесії ціни піднімалися до рекордних 54,35 долара, слідуючи за зростанням золота.

Платина подешевшала на 0,7% до 1701 долара, а паладій - на 0,4% до 1607,93 долара. Обидва метали також завершують тиждень зі зростанням.