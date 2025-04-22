Єдиний безпечний актив: золото вперше в історії подорожчало до 3500 доларів

Золото продовжило стрімке зростання, вперше перевищивши 3500 доларів за унцію. Побоювання, що президент Дональд Трамп може звільнити главу ФРС США Джерома Пауелла, спровокували відтік коштів з американських акцій, облігацій і долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ціни на золото 22 квітня зросли на 2,2% після стрибка на 2,9% на попередній сесії. Трамп закликав ФРС негайно знизити процентні ставки, що було розцінено як загроза незалежності центрального банку, що призвело до падіння долара до найнижчого рівня з 2023 року.

"Продавайте Америку"

"Швидке зростання золота цього року говорить мені, що ринки менше довіряють США, ніж будь-коли", - сказала Лі Лян Ле, аналітик Kallanish Index Services. "Історія про "торгівлю на Трампа" перетворилася на історію про "продавайте Америку", - сказала вона.

Золото зросло на третину 2025 року, оскільки торгові суперечності розбурхали ринки і підірвали довіру до доларових активів, що посилило деякі традиційні притулки. Потоки в забезпечені злитками біржові фонди і купівлі центральних банків підтримали підйом, і ціни зростали щомісяця цього року.

Банки стали дедалі позитивніше ставитися до золота, оскільки ралі цього року ставало дедалі сильнішим. Серед них Goldman Sachs Group прогнозує, що метал може досягти 4000 доларів за унцію в середині наступного року.

Золото може бути "єдиним по-справжньому безпечним активом", оскільки інвестори ставлять під сумнів американські активи, включно з казначейськими облігаціями, вважає інвестбанк Jefferies.