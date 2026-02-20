Золотий запас тане: Росія почала розпродаж резервів через дефіцит нафтодоларів

Деталі продажу резервів

За даними видання, золоті запаси РФ скоротилися на 300 000 унцій і тепер становлять 74,5 мільйона унцій. Таке зменшення резервів зафіксовано вперше з жовтня минулого року.

У січні середня ціна на золото трималася на рівні 4700 доларів за унцію. За попередніми оцінками, операція могла принести до російського бюджету близько 1,4 мільярда доларів.

Попри фізичне зменшення обсягів металу, вартість залишків у грошовому еквіваленті зросла на 23% через цінові рекорди.

Чому РФ використовує золото

Центральний банк Росії почав активно використовувати золоті злитки для проведення операцій, пов'язаних із продажем активів Фонду національного добробуту.

Таким чином Міністерство фінансів РФ намагається компенсувати падіння доходів від продажу нафти та газу, що призводить до зростання дефіциту бюджету.