Економіка Авто Tech

Золотий запас тане: Росія почала розпродаж резервів через дефіцит нафтодоларів

Фото: Росія почала розпродавати золото зі своїх резервів (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Росія почала розпродавати золото зі своїх резервів. У січні Центробанк РФ вперше за довгий час скорочив запаси металу, скориставшись стрибком світових цін до історичного максимуму.

Деталі продажу резервів

За даними видання, золоті запаси РФ скоротилися на 300 000 унцій і тепер становлять 74,5 мільйона унцій. Таке зменшення резервів зафіксовано вперше з жовтня минулого року.

У січні середня ціна на золото трималася на рівні 4700 доларів за унцію. За попередніми оцінками, операція могла принести до російського бюджету близько 1,4 мільярда доларів.

Попри фізичне зменшення обсягів металу, вартість залишків у грошовому еквіваленті зросла на 23% через цінові рекорди.

Чому РФ використовує золото

Центральний банк Росії почав активно використовувати золоті злитки для проведення операцій, пов'язаних із продажем активів Фонду національного добробуту.

Таким чином Міністерство фінансів РФ намагається компенсувати падіння доходів від продажу нафти та газу, що призводить до зростання дефіциту бюджету.

Криза російської економіки

Нагадаємо, російська економіка продовжує відчувати значний тиск через міжнародні санкції та падіння доходів від експорту енергоносіїв. Нещодавно президент США Дональд Трамп продовжив на ще один рік дію санкцій проти Росії, запроваджених за агресію проти України.

Також стало відомо, що нафтова галузь агресора зазнає гігантських збитків, що вже призводить до дефолтів окремих компаній.

Минулий рік РФ завершила з провалом в авіації та космічній сфері, а ціна на російську нафту в окремі періоди опускалася до критичних позначок.

Через дефіцит валютних надходжень Кремль розпочав масовий розпродаж активів, щоб компенсувати "дірки" у державному бюджеті та фінансувати військові витрати.

