Росія компенсує дірки в бюджеті масовим експортом золота в Китай, - СЗР

Росія різко збільшила експорт золота до Китаю. При цьому обсяги резервів у країні скоротилися до рекордно низького рівня за останні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України .

В СЗР повідомили, що в 2025 році Росія поставила до Китаю 25,3 тонни золота, що у дев’ять разів більше, ніж у 2024 році. У грошовому вимірі експорт зріс до 3,29 млрд доларів США проти лише 223 млн доларів роком раніше.

Постачання здійснювалися нерівномірно, пікові обсяги припали на лютий-березень та жовтень-грудень.

В грудні Росія відвантажила 10 тонн на суму 1,35 млрд доларів - понад 40% річного обсягу. Основною формою експорту були золоті злитки, що дозволяє швидко монетизувати активи.

Цей різкий приріст експорту відбувався на фоні стрімкого скорочення внутрішніх резервів. Станом на 1 січня 2026 року у фонді національного добробуту залишалося лише 160,2 тонни золота, тоді як у травні 2022 року - 554,9 тонни.

Через санкційний тиск та втрату доступу до західних ринків Росія змушена переорієнтовувати золото на Азію, передусім Китай.

Експерти вважають, що це тимчасовий фінансовий маневр для покриття бюджетних дірок, який здійснюється ціною значного виснаження стратегічних резервів.