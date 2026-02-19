ua en ru
Трамп продовжив на рік санкції проти Росії за війну з Україною

Вашингтон, Четвер 19 лютого 2026 20:27
UA EN RU
Трамп продовжив на рік санкції проти Росії за війну з Україною Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп затвердив продовження на рік антиросійських санкцій, які були введені через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

Читайте також: Санкції Трампа руйнують експорт російської нафти

"Я продовжую на 1 рік режим надзвичайного стану, оголошений указом № 13660 (перші санкції проти РФ, які США запровадили у 2014 році - ред.)", - йдеться в документі.

В указі наголошується, що дії і політика Росії "продовжують становити незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

У тексті згадуються надзвичайний режим (санкції), який було запроваджено проти РФ 6 березня 2014 року, та інші документи, якими санкції проти агресора поступово розширювалися. Підставою для розширення були незаконна окупація Криму, застосування сили проти України, а також визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР".

Варто зауважити, що документ датований 18 лютого і призначений для публікації у Федеральному реєстрі США 20 лютого.

Санкції США проти Росії

Указ №13660, який продовжив Трамп, є фундаментом усієї санкційної архітектури США проти Росії. Він був підписаний у відповідь на початок російської агресії в Криму. Цей документ запровадив режим "надзвичайної загрози" національній безпеці та зовнішній політиці США.

На базі цього та наступних виконавчих указів (зокрема, №14065 і №14068, виданих 2022 року) діють:

  • персональні санкції проти оточення російського диктатора Володимира Путіна, російських олігархів і чиновників;
  • секторальні обмеження, що блокують доступ Росії до західних технологій, капіталу та енергетичного обладнання;
  • заборона на імпорт та експорт стратегічних товарів, а також обмеження на операції з державним боргом РФ.

Щорічне продовження цього режиму є юридичною необхідністю для того, щоб усі запроваджені обмеження залишалися чинними і не втратили чинності автоматично.

Росія хоче скасування санкцій

Нагадаємо, у Кремлі розраховують, що США скасують антиросійські санкції. Москва намагається підкупити Вашингтон економічною вигодою для самих Сполучених Штатів.

Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв заявив, що обмеження вже обійшлися американському бізнесу у понад 300 мільярдів доларів втрат.

За його словами, припинення санкційної політики відкриє шлях до реалізації спільних проєктів, потенціал яких він оцінює в 14 трильйонів доларів.

Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
