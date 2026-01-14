Російська економіка завершила 2025 рік із катастрофічними показниками: ціни на нафту впали до п’ятирічного мінімуму, а космічна галузь повернулася до рівня 1961 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України .

Обвал нафтових доходів та промисловості

Ключовий показник російського бюджету - ціна нафти. У грудні 2025 року показник опустився нижче позначки 40 доларів за барель. Це найнижчий рівень із травня 2020 року.

Криза також охопила промисловий та аграрний сектори:

Металургія: обсяги випуску сталі скоротилися на 5% , і швидкого відновлення галузі експерти не прогнозують. Тиск на ринок продовжують кредити, застій внутрішнього попиту та експортні обмеження.

Аграрний сектор: врожай винограду в Росії у 2025 році обвалився на 25-30% порівняно з минулим роком. Найбільші втрати фіксують в Ростовській області, там показник знизився до 30-50% від планових показників.

Від космосу до авіації

Російська космонавтика продемонструвала найгірші результати за останні десятиліття. За рік Роскосмос здійснив лише 17 запусків, що у 10 разів менше за показники Штатів. Це антирекорд за кількістю пусків, що тримається на мінімумі з часів польоту Юрія Гагаріна.

Критична ситуація спостерігається і в рятувальних службах. Російські регіони звітують про гостру нестачу літаків Ан-26 та гелікоптерів Мі-8. Через відсутність справної техніки рятувальники не спроможні оперативно допомагати людям під час катастроф та надзвичайних ситуацій.

Брак техніки зафіксовано у 31 із 111 офіційно затверджених пунктів чергування рятувальників. Це означає, що майже кожна третя база пошуково-рятувальних служб не має необхідних ресурсів для оперативного реагування.

Міграційна ізоляція та енергетична катастрофа

Кремль посилює контроль над ринком праці: у всіх регіонах РФ, окрім Москви та Підмосков'я, запроваджують жорсткі обмеження на найм трудових мігрантів. Відтепер залучати іноземців до роботи дозволено виключно через систему організованого набору під прямим наглядом МВС.

Тим часом у Бєлгородській області ситуація в енергетиці стала "практично катастрофічною". Влада офіційно "порадила" жителям, які залишилися без світла та тепла, переїхати до інших регіонів. Керівництво визнало, що відновити енергопостачання коштом резервів неможливо, а під загрозою повного відключення опинилися 1,5 мільйона людей.

Бюджетний колапс у Хакасії

Один із найбідніших регіонів Сибіру увійшов у стадію бюджетної кризи. Через обвал доходів від вугільної галузі дефіцит скарбниці сягнув 5 млрд рублів. Це призвело до масових невиплат зарплат у державному секторі:

Медицина: без коштів залишилися працівники психіатричних лікарень, центрів крові та судово-медичної експертизи.

Освіта: у регіоні заблоковано рахунки трьох десятків шкіл та дитсадків. Навчальні заклади не мають змоги оплатити харчові продукти, паливо та комунальні послуги.

Безпека: фінансовий дефіцит зачепив навіть працівників екстреної служби 112.

Санкційний зашморг для Білорусі

Сподівання Мінська на пом'якшення санкцій щодо калійних добрив та авіакомпанії "Белавіа" не справдилися. Замість цього США запровадили 25% мито на всі білоруські товари.

Таке обмеження введено через активну торгівлю режиму Лукашенка з Іраном, що фактично блокує білоруський експорт на американському напрямку.