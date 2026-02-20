Золотой запас тает: Россия начала распродажу резервов из-за дефицита нефтедолларов

Россия начала распродавать золото из своих резервов. В январе Центробанк РФ впервые за долгое время сократил запасы металла, воспользовавшись скачком мировых цен до исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, золотые запасы РФ сократились на 300 000 унций и теперь составляют 74,5 миллиона унций. Такое уменьшение резервов зафиксировано впервые с октября прошлого года.
В январе средняя цена на золото держалась на уровне 4700 долларов за унцию. По предварительным оценкам, операция могла принести в российский бюджет около 1,4 миллиарда долларов.
Несмотря на физическое уменьшение объемов металла, стоимость остатков в денежном эквиваленте выросла на 23% из-за ценовых рекордов.
Центральный банк России начал активно использовать золотые слитки для проведения операций, связанных с продажей активов Фонда национального благосостояния.
Таким образом Министерство финансов РФ пытается компенсировать падение доходов от продажи нефти и газа, что приводит к росту дефицита бюджета.
Напомним, российская экономика продолжает испытывать значительное давление из-за международных санкций и падения доходов от экспорта энергоносителей. Недавно президент США Дональд Трамп продлил на еще один год действие санкций против России, введенных за агрессию против Украины.
Также стало известно, что нефтяная отрасль агрессора испытывает гигантские убытки, что уже приводит к дефолтам отдельных компаний.
Прошлый год РФ завершила с провалом в авиации и космической сфере, а цена на российскую нефть в отдельные периоды опускалась до критических отметок.
Из-за дефицита валютных поступлений Кремль начал массовую распродажу активов, чтобы компенсировать "дыры" в государственном бюджете и финансировать военные расходы.