Гігантські збитки та дефолти: нафтова галузь РФ почала руйнуватися зсередини

Російську нафтогазову галузь накрила хвиля банкрутств через санкційний тиск. Десятки компаній опинилися на межі краху, а їхні активи почали переходити у власність держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Банкрутства нафтових компаній

За даними розвідки, російський держбанк ВТБ ініціював процедуру банкрутства нафтової групи "First Oil" через борг у 78,3 млн доларів.

Активи компанії, яка видобуває до 500000 тонн нафти на рік, перейдуть під контроль Кремля.

Це не поодинокий випадок - раніше збанкрутували компанії "Янгпур", "Горний" та Астраханська нафтова компанія.

Наразі половина всіх нафтогазових підприємств Росії є збитковими. За 11 місяців минулого року їхній сукупний мінус склав 575 млрд рублів, а прибутки тих, що ще тримаються на плаву, скоротилися вдвічі.

Криза корпоративних боргів

Ситуація погіршується через високу ключову ставку "Центробанку" РФ, що робить неможливим рефінансування кредитів. Кожен п'ятий галузевий кредит уже пройшов через реструктуризацію.

У січні 2026 року російський бізнес допустив 51 дефолт за борговими паперами, що вдвічі перевищує показники минулого року.

За даними ЦБ РФ, проблемними є вже 11% усіх корпоративних позик, а з урахуванням реструктуризації - майже 15% усього портфеля.

Прогнози для бізнесу

Голова найбільшого бізнес-об'єднання Росії Олександр Шохін визнав, що підприємці не вірять у покращення ситуації.

Бізнес очікує лише на подальше посилення податкового тиску протягом наступних п'яти років.