Знову снарядний голод для ЗСУ? "Чеська ініціатива" скоротилась вдвічі, каже Петр Павел

Кількість держав, які фінансують "чеську ініціативу" з купівлі боєприпасів для України, скоротилася вдвічі. Зараз участь у програмі беруть лише дев'ять країн замість вісімнадцяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела в інтерв’ю Financial Times .

Ситуація з фінансовою підтримкою різко змінилася після грудневих виборів 2025 року. Новий прем'єр-міністр Чехії Бабіш частково будував свою кампанію на антиукраїнських гаслах й одразу після інавгурації він пообіцяв виборцям, що країна не платитиме за зброю для Києва.

Позиція Бабіша вплинула на іноземних партнерів, пояснює президент Чехії Петер Павел. Деякі країни-донори почали сумніватися в доцільності підтримки. Вони вважають дивним фінансувати проєкт, який ігнорує влада країни-організатора.

"Ініціатива все ще працює, але нова складність полягає в тому, що лише близько дев’яти держав-членів роблять фінансовий внесок", - заявив чеський лідер.

Чому це постачання неможливо замінити

Чеська програма стала критично важливою для української артилерії. Вона забезпечує до 50 відсотків усіх снарядів великого калібру на фронті й альтернативи такому обсягу постачання наразі просто не існує.

За час роботи проєкту Україна отримала понад 4,4 мільйона набоїв, а це величезний ресурс для оборони. Тільки за один рік партнери передали майже 2 мільйони одиниць зброї.

Результати роботи ініціативи у цифрах:

Понад 3 мільйони снарядів доставлено за 2024-2025 роки.

1,5 мільйона одиниць ЗСУ отримали у 2024 році.

1,8 мільйона боєприпасів надійшло у 2025 році.

Близько 1 мільйона снарядів уже законтрактовано на 2026 рік.

Хто продовжує підтримувати Україну

Попри політичні ігри в Празі, ключові партнери не планують виходити з гри. Німеччина та скандинавські країни залишаються головними фінансовими донорами, адже вони розуміють критичну важливість стабільного постачання артилерії під час війни, йдеться в інтерв'ю.

Петр Павел наполягає на прозорості всіх процесів. Він запевняє, що доказів корупції немає. Президент навіть запропонував великим донорам призначити власних аудиторів, які можуть працювати разом із чеськими фахівцями для контролю витрат.