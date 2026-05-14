ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

ЄС фіналізує пакет допомоги Україні на 6 млрд євро для закупівлі дронів

18:17 14.05.2026 Чт
2 хв
Брюссель завершує підготовку "потужної відповіді" на терор РФ
aimg Сергій Козачук
ЄС фіналізує пакет допомоги Україні на 6 млрд євро для закупівлі дронів Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Європейський союз завершує підготовку масштабного пакету підтримки, спрямованого на зміцнення безпілотного флоту України. Його вартість складе 6 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Читайте також: ЄС назвав терміни першого траншу з 90 млрд євро для України

Деталі допомоги та реакція на атаки РФ

За словами фон дер Ляєн, рішення про виділення коштів ухвалюється на тлі посилення російського терору. Зокрема, вона згадала останню масовану атаку безпілотників на українські міста.

"Минулої ночі Росія розпочала одну зі своїх найдовших і найбезжадніших атак безпілотників на Україну. Ще одна ніч смертей і руйнувань", - підкреслила очільниця Єврокомісії.

Вона додала, що поки Кремль ігнорує дипломатичні зусилля, ЄС продовжуватиме посилювати оборонні спроможності України та тиснути на економіку агресора.

"Ми завершуємо пакет підтримки безпілотників на суму 6 мільярдів євро. І ми продовжуємо тиснути на воєнну економіку Росії за допомогою дедалі жорсткіших санкцій", - заявила фон дер Ляєн.

Допомога ЄС Україні

Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляєн заявляла, що перший оборонний пакет у розмірі 6 млрд євро на дрони Україна отримає вже у поточному кварталі.

Ці кошти є частиною масштабного кредиту на загальну суму 90 млрд євро, дві третини з яких мають бути спрямовані на потреби оборони.

Також стало відомо, що ЄС може направити перший транш із цього кредитного пакета вже наступного тижня.

Водночас у Брюсселі тривають дискусії щодо використання заморожених російських активів. Зокрема, Нідерланди намагаються поновити обговорення механізму передачі Україні до 210 млрд євро активів РФ для фінансування української оборони у 2026 році.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Допомога Україні Допомога армії Урсула фон дер Ляйєн
Новини
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес