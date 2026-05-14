ЄС фіналізує пакет допомоги Україні на 6 млрд євро для закупівлі дронів

Європейський союз завершує підготовку масштабного пакету підтримки, спрямованого на зміцнення безпілотного флоту України. Його вартість складе 6 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Деталі допомоги та реакція на атаки РФ

За словами фон дер Ляєн, рішення про виділення коштів ухвалюється на тлі посилення російського терору. Зокрема, вона згадала останню масовану атаку безпілотників на українські міста.

"Минулої ночі Росія розпочала одну зі своїх найдовших і найбезжадніших атак безпілотників на Україну. Ще одна ніч смертей і руйнувань", - підкреслила очільниця Єврокомісії.

Вона додала, що поки Кремль ігнорує дипломатичні зусилля, ЄС продовжуватиме посилювати оборонні спроможності України та тиснути на економіку агресора.

"Ми завершуємо пакет підтримки безпілотників на суму 6 мільярдів євро. І ми продовжуємо тиснути на воєнну економіку Росії за допомогою дедалі жорсткіших санкцій", - заявила фон дер Ляєн.