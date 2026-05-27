ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Опять снарядный голод для ВСУ? "Чешская инициатива" сократилась вдвое, говорит Петр Павел

04:29 27.05.2026 Ср
3 мин
Президент Чехии назвал главную причину, почему падает количество стран, готовых закупать боеприпасы для Украины
aimg Филипп Бойко
Опять снарядный голод для ВСУ? "Чешская инициатива" сократилась вдвое, говорит Петр Павел Фото: артиллерист ВСУ (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Количество государств, которые финансируют "чешскую инициативу" по покупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое. Сейчас участие в программе принимают лишь девять стран вместо восемнадцати.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела в интервью Financial Times.

Читайте также: Британия, Франция и еще три страны остановили план НАТО по финансированию Украины

Ситуация с финансовой поддержкой резко изменилась после декабрьских выборов 2025 года. Новый премьер-министр Чехии Бабиш частично строил свою кампанию на антиукраинских лозунгах и сразу после инаугурации он пообещал избирателям, что страна не будет платить за оружие для Киева.

Позиция Бабиша повлияла на иностранных партнеров, объясняет президент Чехии Петер Павел. Некоторые страны-доноры начали сомневаться в целесообразности поддержки. Они считают странным финансировать проект, который игнорируют власти страны-организатора.

"Инициатива все еще работает, но новая сложность заключается в том, что только около девяти государств-членов делают финансовый вклад", - заявил чешский лидер.

Почему это снабжение невозможно заменить

Чешская программа стала критически важной для украинской артиллерии. Она обеспечивает до 50 процентов всех снарядов крупного калибра на фронте и альтернативы такому объему поставок пока просто не существует.

За время работы проекта Украина получила более 4,4 миллиона патронов, а это огромный ресурс для обороны. Только за один год партнеры передали почти 2 миллиона единиц оружия.

Результаты работы инициативы в цифрах:

  • Более 3 миллионов снарядов доставлено за 2024-2025 годы.
  • 1,5 миллиона единиц ВСУ получили в 2024 году.
  • 1,8 миллиона боеприпасов поступило в 2025 году.
  • Около 1 миллиона снарядов уже законтрактовано на 2026 год.

Кто продолжает поддерживать Украину

Несмотря на политические игры в Праге, ключевые партнеры не планируют выходить из игры. Германия и скандинавские страны остаются главными финансовыми донорами, ведь они понимают критическую важность стабильных поставок артиллерии во время войны, говорится в интервью.

Петр Павел настаивает на прозрачности всех процессов. Он уверяет, что доказательств коррупции нет. Президент даже предложил крупным донорам назначить собственных аудиторов, которые могут работать вместе с чешскими специалистами для контроля расходов.

Что еще известно о помощи Украине

Сейчас группа сенаторов США из обеих партий требует разблокировать военную помощь Украине и союзникам на 600 миллионов долларов. Сенаторы направили письмо министру обороны Питу Хегсету с объяснением, что 400 млн долларов предназначены для Украины, еще 200 млн - для оборонных программ Эстонии, Латвии и Литвы.

Этот бюджет уже одобрен и дата отправки денег уже прошла, однако страны так и не получили финансирование от Штатов.

Тем временем ЕС уже финализирует пакет помощи Украине на 6 млрд евро для закупки дронов. Эти средства являются частью масштабного кредита на общую сумму 90 млрд евро.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Помощь Украине
Новости
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами