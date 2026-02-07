Знову графіки? Як будуть вимикати світло в Україні завтра

За словами енергетиків, запровадження графіків є вимушеним кроком через суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - пояснили в компанії.

Енергетики додають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися залежно від рівня споживання та стану мереж.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зауважили в "Укренерго" та закликали громадян до ощадливості.