Знову графіки? Як будуть вимикати світло в Україні завтра

Завтра, 8 лютого, в усіх регіонах України впродовж усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення "Укренерго".
Читайте також: Світло буде 2 години: киян попередили про "важкі дні"
За словами енергетиків, запровадження графіків є вимушеним кроком через суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури.
"Причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - пояснили в компанії.
Енергетики додають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися залежно від рівня споживання та стану мереж.
"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зауважили в "Укренерго" та закликали громадян до ощадливості.
Нагадаємо, що Росія провела чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовано руйнування, поранених та масштабні аварійні відключення електроенергії.
Особливо постраждала енергетична інфраструктура західних областей, через що ситуація з електропостачанням залишається критичною. В Івано-Франківську можуть запроваджувати тривалі та жорсткі графіки відключень.
Також Міністерство енергетики України повідомило, що для Києва найближчі дні будуть надзвичайно складними - мешканці столиці наразі отримують електроенергію лише до 2 годин на добу.
Внаслідок нічного обстрілу усі українські атомні електростанції були змушені знизити потужність генерації.