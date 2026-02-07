Українські АЕС знизили потужність генерації після нічної атаки РФ

Внаслідок масованого удару Росії у ніч на 7 лютого усі українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетиуи України та заяву нгенерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Ворог завдавав масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ. Внаслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації", - повідомили у Міненерго.

Через значні пошкодження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмеження, інформує відомство.

За командою НЕК "Укренерго", вимушено збільшений обсяг відключень. У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Гендиректор МАГАТЕ також підтврдив, що сьогодні вранці українські АЕС знову знизили потужність після того, як відновлення ворожих ударів вплинуло на електричні підстанції та відключило деякі лінії електропередач.

Також під час атаки один блок АЕС відключився від мережі через коливання напруги, а Чорнобильська АЕС близько години працювала на генераторах.

россі повторив заклик до стриманості, оскільки погіршення ситуації в енергосистемі ставить під загрозу ядерну безпеку.