Українські АЕС знизили потужність генерації після нічної атаки РФ
Внаслідок масованого удару Росії у ніч на 7 лютого усі українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетиуи України та заяву нгенерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
"Ворог завдавав масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ. Внаслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації", - повідомили у Міненерго.
Через значні пошкодження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмеження, інформує відомство.
За командою НЕК "Укренерго", вимушено збільшений обсяг відключень. У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Гендиректор МАГАТЕ також підтврдив, що сьогодні вранці українські АЕС знову знизили потужність після того, як відновлення ворожих ударів вплинуло на електричні підстанції та відключило деякі лінії електропередач.
Також під час атаки один блок АЕС відключився від мережі через коливання напруги, а Чорнобильська АЕС близько години працювала на генераторах.
россі повторив заклик до стриманості, оскільки погіршення ситуації в енергосистемі ставить під загрозу ядерну безпеку.
Обстріл енергетики України 7 лютого
Нагадаємо, у ніч на 7 лютого російські окупанти атакували Україну понад 400 дронами і майже 40 ракетами різних типів. Основною основною ціллю ворога була енергомережа, генерація та розподільчі підстанції.
У низці регіонів зафіксовані руйнування, поранені люди та масштабні аварійні відключення електроенергії.
В основному під ударом опинилися західні області. Ракети фіксувалися щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.
Як повідомили у Міненерго, російські війська здійснили масовану атаку на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України, під ударом опинилися магістральні підстанції, лінії електропередач та теплові електростанції. Україна звернулася по аварійну допомогу до Польщі.
Воднчас експерти зазначють, що росіяни під час сьогоднішньої атаки змінили логіку ударів по енергосистемі України і знову намагалися ускладнити передачу електроенергії з західної частини країни на східну.