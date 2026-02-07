Лише 4-5 годин світла: Франківськ і область попередили про жорсткі графіки та перебої з водою
Російські війська здійснили масовану атаку по енергетичній інфраструктурі заходу України, через що ситуація з енергетикою залишається надзвичайно складною. У Івано-Франківську можуть діяти тривалі та жорсткі графіки відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
Жорсткі графіки електроенергії
За його словами, у місті та області можливі графіки, за яких електропостачання буде доступне приблизно лише 4–5 годин на добу, і така ситуація може тривати кілька днів.
Наразі всі комунальні служби та енергетики працюють над стабілізацією системи, однак жителів просять підготуватися до можливих тривалих перебоїв та зарядити необхідні пристрої.
Удар по енергетичній інфраструктурі
Атака була спрямована по енергетичних об’єктах, зокрема підстанціях і Бурштинській теплоелектростанції. В області зафіксовано пошкодження у Рогатинській та Гогалицькій громадах, однак постраждалих серед населення немає.
"Зі слів голови обласної військової адміністрації, то є пошкодження в Рогатинській і Гогалицькій громаді. Це якраз громади, які неподалік від Буршитнської ТЕЦ. Там є пошкодження, але ніхто не пострадав з людей", - каже Марцінків
Чому просять зробити запас води
Марцінків зазначив, що через відключення електроенергії можуть виникати тимчасові перебої з водопостачанням, особливо у багатоповерхових будинках, де вода подається насосами. Основні насосні станції працюють від генераторів, однак мешканцям радять зробити запас води на випадок короткочасних збоїв.
"Ще раз підкреслюю, що декілька днів будуть жорсткі графіки. Зокрема, для Івано-Франківська та області. Тому максимально повинні бути готові. Поки що все гаразд, працюємо на генераторах, працюємо на тих когенераційних установках, які свого часу були встановлені", - розповів він.
Обстріл України 7 лютого
У ніч на 7 лютого Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні, застосувавши стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні безпілотники. У кількох регіонах зафіксовано руйнування, є поранені, а також виникли масштабні аварійні відключення електроенергії.
Основного удару зазнали західні області - ракети фіксували щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.
Крім того, російські війська масовано атакували ключові об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема магістральні підстанції, лінії електропередач і теплові електростанції. Через пошкодження Україна звернулася до Польщі по аварійну допомогу.
