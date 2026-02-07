Опять графики? Как будут выключать свет в Украине завтра

По словам энергетиков, введение графиков является вынужденным шагом из-за существенных повреждений энергетической инфраструктуры.

"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - пояснили в компании.

Энергетики добавляют, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может измениться в зависимости от уровня потребления и состояния сетей.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в "Укрэнерго" и призвали граждан к бережливости.