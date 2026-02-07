Опять графики? Как будут выключать свет в Украине завтра

Завтра, 8 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут касаться как бытовых, так и промышленных потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение "Укрэнерго".
По словам энергетиков, введение графиков является вынужденным шагом из-за существенных повреждений энергетической инфраструктуры.
"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - пояснили в компании.
Энергетики добавляют, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может измениться в зависимости от уровня потребления и состояния сетей.
"Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в "Укрэнерго" и призвали граждан к бережливости.
Напомним, что Россия провела очередную комбинированную атаку на Украину, применив стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы разрушения, раненые и масштабные аварийные отключения электроэнергии.
Особенно пострадала энергетическая инфраструктура западных областей, из-за чего ситуация с электроснабжением остается критической. В Ивано-Франковске могут вводить длительные и жесткие графики отключений.
Также Министерство энергетики Украины сообщило, что для Киева ближайшие дни будут чрезвычайно сложными - жители столицы пока получают электроэнергию только до 2 часов в сутки.
В результате ночного обстрела все украинские атомные электростанции были вынуждены снизить мощность генерации.