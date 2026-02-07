ua en ru
Сб, 07 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Знову графіки? Як будуть вимикати світло в Україні завтра

Україна, Субота 07 лютого 2026 20:50
UA EN RU
Знову графіки? Як будуть вимикати світло в Україні завтра Фото: в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Завтра, 8 лютого, в усіх регіонах України впродовж усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення "Укренерго".

Читайте також: Світло буде 2 години: киян попередили про "важкі дні"

За словами енергетиків, запровадження графіків є вимушеним кроком через суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - пояснили в компанії.

Енергетики додають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися залежно від рівня споживання та стану мереж.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зауважили в "Укренерго" та закликали громадян до ощадливості.

Атака РФ на енергетику

Нагадаємо, що Росія провела чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовано руйнування, поранених та масштабні аварійні відключення електроенергії.

Особливо постраждала енергетична інфраструктура західних областей, через що ситуація з електропостачанням залишається критичною. В Івано-Франківську можуть запроваджувати тривалі та жорсткі графіки відключень.

Також Міністерство енергетики України повідомило, що для Києва найближчі дні будуть надзвичайно складними - мешканці столиці наразі отримують електроенергію лише до 2 годин на добу.

Внаслідок нічного обстрілу усі українські атомні електростанції були змушені знизити потужність генерації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Укренерго Війна в Україні Відключеня світла
Новини
Такого не робили навіть терористи: Зеленський про атаки на АЕС
Такого не робили навіть терористи: Зеленський про атаки на АЕС
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ