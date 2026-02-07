Опять графики? Как будут выключать свет в Украине завтра

Фото: во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии (Getty Images)

Завтра, 8 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут касаться как бытовых, так и промышленных потребителей.