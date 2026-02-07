ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Опять графики? Как будут выключать свет в Украине завтра

Украина, Суббота 07 февраля 2026 20:50
UA EN RU
Опять графики? Как будут выключать свет в Украине завтра Фото: во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Завтра, 8 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут касаться как бытовых, так и промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение "Укрэнерго".

Читайте также: Свет будет 2 часа: киевлян предупредили о "тяжелых днях"

По словам энергетиков, введение графиков является вынужденным шагом из-за существенных повреждений энергетической инфраструктуры.

"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - пояснили в компании.

Энергетики добавляют, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может измениться в зависимости от уровня потребления и состояния сетей.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в "Укрэнерго" и призвали граждан к бережливости.

Атака РФ на энергетику

Напомним, что Россия провела очередную комбинированную атаку на Украину, применив стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы разрушения, раненые и масштабные аварийные отключения электроэнергии.

Особенно пострадала энергетическая инфраструктура западных областей, из-за чего ситуация с электроснабжением остается критической. В Ивано-Франковске могут вводить длительные и жесткие графики отключений.

Также Министерство энергетики Украины сообщило, что для Киева ближайшие дни будут чрезвычайно сложными - жители столицы пока получают электроэнергию только до 2 часов в сутки.

В результате ночного обстрела все украинские атомные электростанции были вынуждены снизить мощность генерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Укрэнерго Война в Украине Отключения света
Новости
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ