Знову діятимуть графіки? Що буде з відключеннями світла в Україні 14 квітня

20:40 13.04.2026 Пн
"Укренерго" звернулось до українців із важливим проханням
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: українців закликали ощадливо споживати електроенергію ввечері (Getty Images)

У вівторок, 14 квітня, відключення електроенергії в Україні не плануються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Попри те, що застосування заходів обмеження споживання протягом доби не планується, всіх українців закликали перенести енергоємні процеси на денний час - з 11:00 до 15:00.

Крім того, в "Укренерго" просять ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00.

Варто зазначити, що сьогодні в Україні обмеження електропостачання продовжують діяти у другій половині дня. Водночас вони стосуються лише промисловості.

Зазначимо, в "Укренерго" нещодавно пояснили, чому в Україні знову стали актуальними графіки погодинних відключень. Основною причиною названо дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками атак РФ.

Згідно з прогнозом експертів, після проходження важкої зими з постійними терактами РФ стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.

РБК-Україна також писало, що уряд вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував будівництво об'єктів нової генерації загальною потужністю 1,3 ГВт. Це полегшить проходження наступного опалювального сезону.

Піхота не знадобилася. Українські роботи вперше захопили позицію росіян, - Зеленський
