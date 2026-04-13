Знову діятимуть графіки? Що буде з відключеннями світла в Україні 14 квітня

У вівторок, 14 квітня, відключення електроенергії в Україні не плануються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Попри те, що застосування заходів обмеження споживання протягом доби не планується, всіх українців закликали перенести енергоємні процеси на денний час - з 11:00 до 15:00.

Крім того, в "Укренерго" просять ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00.

Варто зазначити, що сьогодні в Україні обмеження електропостачання продовжують діяти у другій половині дня. Водночас вони стосуються лише промисловості.

Зазначимо, в "Укренерго" нещодавно пояснили, чому в Україні знову стали актуальними графіки погодинних відключень. Основною причиною названо дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками атак РФ.

Згідно з прогнозом експертів, після проходження важкої зими з постійними терактами РФ стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.