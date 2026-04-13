Бизнес » Энергетика

Опять будут действовать графики? Что будет с отключениями света в Украине 14 апреля

20:40 13.04.2026 Пн
2 мин
"Укрэнерго" обратилось к украинцам с важной просьбой
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию вечером (Getty Images)

Во вторник, 14 апреля, отключения электроэнергии в Украине не планируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Читайте также: РФ атаковала энергообъект на Черниговщине: ряд населенных пунктов без света

Несмотря на то, что применение мер ограничения потребления в течение суток не планируется, всех украинцев призвали перенести энергоемкие процессы на дневное время - с 11:00 до 15:00.

Кроме того, в "Укрэнерго" просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.

Стоит отметить, что сегодня в Украине ограничения электроснабжения продолжают действовать во второй половине дня. В то же время они касаются только промышленности.

Отключение света в Украине

Отметим, в "Укрэнерго" недавно объяснили, почему в Украине снова стали актуальными графики почасовых отключений. Основной причиной назван дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями атак РФ.

Согласно прогнозу экспертов, после прохождения тяжелой зимы с постоянными терактами РФ стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что графики отключений света могут снова применять ежедневно уже летом. Это связано с сезонным ростом уровня потребления.

РБК-Украина также писало, что правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону. Министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал строительство объектов новой генерации общей мощностью 1,3 ГВт. Это облегчит прохождение следующего отопительного сезона.

Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия
Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский
