Кому в Україні відключатимуть світло у понеділок: графіки на 13 квітня

19:35 12.04.2026 Нд
В "Укренерго" назвали точний час, коли будуть діяти обмеження
Кому в Україні відключатимуть світло у понеділок: графіки на 13 квітня Фото: людей закликають обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години (Getty Images)

У понеділок, 13 квітня, в Україні у другій половині дня продовжать обмежувати електропостачання. Однак обмеження будуть стосуватися лише промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Читайте також: Ризик відключень світла зростає: ексголова "Укренерго" вказав на вплив прайс-кепів

"Завтра, 13 квітня, в усіх регіонах України з 16:00 до 24:00 будуть застосуватись графіки обмеження потужності (для промисловості)", - йдеться у повідомленні.

Причиною запровадження обмежень, як і в попередні рази - є наслідки російських атак на енергосистему України.

"Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години", - наголосили у компанії.

Також в "Укренерго" додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тож закликали українців слідкувати за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго тих регіонів, де проживає людина.

Нагадаємо, днями прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що енергетики роблять усе можливе, щоб на великодні свята українські родини мали світло.

"Енергосистема працює стабільно. Робимо все можливе, щоб у найближчі дні електропостачання було забезпечено - без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини мали світло", - сказала глава Кабміну.

Також ми писали, що в "Укренерго" нещодавно пояснили, чому в Україні знову стали актуальними графіки погодинних відключень. Основною причиною названо дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками атак РФ.

США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій