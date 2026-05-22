Снова атака дронов. В России перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы

03:15 22.05.2026 Пт
Что известно об очередной атаки дронов?
aimg Эдуард Ткач
Снова атака дронов. В России перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы Фото: губернатор Ярославской области призвал объезжать трассу (Getty Images)
В ночь на 22 мая Россия вновь подверглась атаке неизвестных дронов. На фоне угрозы беспилотников власти решили перекрыть выезд из Ярославля в сторону Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Для начала отметим, что ночь началась с публикации мэра Москвы Сергея Собянина о том, что силы ПВО якобы два дрона, которые летели на столицу РФ.

Спустя час россияне стали жаловаться, что слышат взрывы в Ярославле. Всего было слышно около 15-20 "мощных хлопков", а перед этим в городе сработали сирены из-за угрозы атаки беспилотников.

Буквально через 20 минут губернатор региона Михаил Евраев отчитался, что область была атакована неизвестными дронами, и что на этом фоне перекрыто трассу, которая ведет из Ярославля в Москву.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", - написал он в Telegram.

Паблик SHOT уточняет, что речь идет об участке трассы М-8 на выезде из Ярославля.

Добавим, что на данный момент неизвестно, было ли что-то атаковано в Ярославле.

Удары по РФ

Напомним, по данным Reuters, практически все крупнейшие НПЗ в центральной части России полностью остановили или существенно сократили производство топлива. Это произошло на фоне масштабных атак украинских беспилотников.

В частности, совокупная мощность российский предприятий, которые частично или полностью прекратили работу, превышает 83 млн метрических тонн в год.

Также мы писали, что согласно опросу фонда "Общественное мнение", обстрелы территории РФ стали беспокоить россиян больше, чем новости с фронта.

