Снова атака дронов. В России перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы

В ночь на 22 мая Россия вновь подверглась атаке неизвестных дронов. На фоне угрозы беспилотников власти решили перекрыть выезд из Ярославля в сторону Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Для начала отметим, что ночь началась с публикации мэра Москвы Сергея Собянина о том, что силы ПВО якобы два дрона, которые летели на столицу РФ.

Спустя час россияне стали жаловаться, что слышат взрывы в Ярославле. Всего было слышно около 15-20 "мощных хлопков", а перед этим в городе сработали сирены из-за угрозы атаки беспилотников.

Буквально через 20 минут губернатор региона Михаил Евраев отчитался, что область была атакована неизвестными дронами, и что на этом фоне перекрыто трассу, которая ведет из Ярославля в Москву.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", - написал он в Telegram.

Паблик SHOT уточняет, что речь идет об участке трассы М-8 на выезде из Ярославля.

Добавим, что на данный момент неизвестно, было ли что-то атаковано в Ярославле.