UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Знов у більшості регіонів: в "Укренерго" повідомили про графіки відключень 26 грудня

Ілюстративне фото: відключати світло будуть в більшості регіонів (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 26 грудня продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Вимикати світло будуть в більшості регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що впродовж доби в більшості регіонів України будуть діяти графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів й бізнесу.

Причиною вимкнень електроенергії в "Укренерго" назвали наслідки масованих російських ракетно-дронових терактів проти енергетичної інфраструктури. Також компанія продовжує приховувати кількість черг, які одночасно задіють під час відключень.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - додали у повідомленні.

Зазначимо, в Держенергонагляді пояснили, що в Україні наразі діють графіки відключень електроенергії не через відсутність генерації - вона на доволі високому рівні. Графіки впровадили через значні пошкодження мереж після ударів Росії.

Ситуація у регіонах дуже різна. Наприклад, у Львівській, Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях в другій половині дня 25 грудня скасували дію графіків відключення електроенергії до кінця доби. Також відключення частково скасували у Києві.

Водночас вдень 25 грудня вводили аварійні графіки відключення в Сумській та Полтавській областях. Жорсткі графіки відключень зберігаються у Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, Харкові та низці інших міст та областей сходу, півдня та центру України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світлаВідключеня світлаУкренерго