Знов у більшості регіонів: в "Укренерго" повідомили про графіки відключень 26 грудня

Зазначається, що впродовж доби в більшості регіонів України будуть діяти графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів й бізнесу.

Причиною вимкнень електроенергії в "Укренерго" назвали наслідки масованих російських ракетно-дронових терактів проти енергетичної інфраструктури. Також компанія продовжує приховувати кількість черг, які одночасно задіють під час відключень.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - додали у повідомленні.