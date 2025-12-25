RU

Общество Образование Деньги Изменения

Снова в большинстве регионов: в "Укрэнерго" сообщили о графиках отключений 26 декабря

Иллюстративное фото: отключать свет будут в большинстве регионов (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине 26 декабря продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Выключать свет будут в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

Отмечается, что в течение суток в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Причиной отключений электроэнергии в "Укрэнерго" назвали последствия массированных российских ракетно-дронных терактов против энергетической инфраструктуры. Также компания продолжает скрывать количество очередей, которые одновременно задействуют во время отключений.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавили в сообщении.

 

Отметим, в Госэнергонадзоре объяснили, что в Украине сейчас действуют графики отключений электроэнергии не из-за отсутствия генерации - она на достаточно высоком уровне. Графики ввели из-за значительных повреждений сетей после ударов России.

Ситуация в регионах очень разная. Например, во Львовской, Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях во второй половине дня 25 декабря отменили действие графиков отключения электроэнергии до конца суток. Также отключения частично отменили в Киеве.

В то же время днем 25 декабря вводили аварийные графики отключения в Сумской и Полтавской областях. Жесткие графики отключений сохраняются в Запорожье, Днепре, Одессе, Харькове и ряде других городов и областей востока, юга и центра Украины.

