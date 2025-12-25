Снова в большинстве регионов: в "Укрэнерго" сообщили о графиках отключений 26 декабря

Отмечается, что в течение суток в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Причиной отключений электроэнергии в "Укрэнерго" назвали последствия массированных российских ракетно-дронных терактов против энергетической инфраструктуры. Также компания продолжает скрывать количество очередей, которые одновременно задействуют во время отключений.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавили в сообщении.